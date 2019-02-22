Хацкевич: «Шансы в противостоянии с „Челси“ равны»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.
Напомним, что киевлянам на этой стадии предстоит сыграть с «Челси».
Фавориты существуют только на бумаге, а в футбол играют живые люди. До начала игры шансы на успех у соперников всегда 50 на 50.
До встречи с лондонцами мы проведем еще два матча чемпионата УПЛ, так что пока рано говорить о предстоящих матчах с «Челси». Пока мы только знаем соперника.
Челси победит в обоих матчах. Максимум, что смогут сделать это забить один гол.
Челси победит в обоих матчах. Максимум, что смогут сделать это забить один гол.