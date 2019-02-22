Хацкевич: «Шансы в противостоянии с „Челси“ равны»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, что киевлянам на этой стадии предстоит сыграть с «Челси».

Фавориты существуют только на бумаге, а в футбол играют живые люди. До начала игры шансы на успех у соперников всегда 50 на 50.