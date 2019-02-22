Сарри: «Чтобы Хадсон-Одои играл постоянно, придётся продать одного вингера»

Наставник «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал выступление молодого полузащитника «синих» Каллума Хадсона-Одои в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Мальме» (3:0) и высказался на тему будущего хавбека в лондонском клубе.

Он провёл отличный матч, но сегодня также хорошо сыграли Кристенсен и Эмерсон. На данный момент они готовы к тому, чтобы играть стабильно.

Нужно понимать, что на этой позиции [Хадсона-Одои] у нас могут сыграть Педро, Виллиан и Азар, поэтому молодому игроку сложно закрепиться на ней. В этом сезоне Каллум провёл 14 матчей, поэтому я считаю, что мы правильно используем его. В этом году 20 игр, в следующем 30, через год это может быть 40 матчей. Однако клубу необходимо принять решение. Если я хочу использовать Каллума на постоянной основе, мне придётся продать другого вингера, иначе клуб окажется в непростой ситуации.