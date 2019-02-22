Сарри: «Чтобы Хадсон-Одои играл постоянно, придётся продать одного вингера»

Наставник «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал выступление молодого полузащитника «синих» Каллума Хадсона-Одои в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Мальме» (3:0) и высказался на тему будущего хавбека в лондонском клубе.
Он провёл отличный матч, но сегодня также хорошо сыграли Кристенсен и Эмерсон. На данный момент они готовы к тому, чтобы играть стабильно.
Нужно понимать, что на этой позиции [Хадсона-Одои] у нас могут сыграть Педро, Виллиан и Азар, поэтому молодому игроку сложно закрепиться на ней. В этом сезоне Каллум провёл 14 матчей, поэтому я считаю, что мы правильно используем его. В этом году 20 игр, в следующем 30, через год это может быть 40 матчей. Однако клубу необходимо принять решение. Если я хочу использовать Каллума на постоянной основе, мне придётся продать другого вингера, иначе клуб окажется в непростой ситуации.
В матче с «Мальме» Хадсон-Одои отличился голом и попал в список номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ. Зимой 18-летним англичанином очень активно интересовалась «Бавария». Недавно появилась информация о том, что на игрока претендует также «Пари Сен-Жермен».
в след году 30? ага да летом уже либо в Баварии будет либо в псж. ну макс зимой когда можно бесплатно забрать его. контракт то он не продлил и не собирается и все так же хочет в Баварию.
эт наверное самый позорный тренер у пенсов.
хотя если слух подтвердится и придет гамбургер то хахха
в след году 30? ага да летом уже либо в Баварии будет либо в псж. ну макс зимой когда можно бесплатно забрать его. контракт то он не продлил и не собирается и все так же хочет в Баварию.
эт наверное самый позорный тренер у пенсов.
хотя если слух подтвердится и придет гамбургер то хахха
Прошу, Пеп, сделай 0-9, и избавь клуб от этого маразматика.
Прошу, Пеп, сделай 0-9, и избавь клуб от этого маразматика.