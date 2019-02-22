Линекер: «Я изменил свое отношение к России после ЧМ-2018»

Бывший игрок сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер рассказал о своем отношении к России.
Напомним, что Линекер приезжал в Москву и вел жеребьевку ЧМ-2018.
Я думаю, что действительно изменил свое отношение к России во время чемпионата мира. И это не столько относится к политической стороне, к тому, что происходит внутри стен Кремля. Я не знаю. Но люди в России! Они были настолько дружелюбны и так тепло меня встречали. Это в целом дало мне крайне позитивные впечатления от поездки. Поэтому мне кажется, что мое мнение поменялось.
Но я думаю, что и во всем мире вы можете легко встретить как хороших, так и плохих людей. В каждой стране есть хорошие люди. Я думаю, что большинство людей в мире – хорошие. Но всегда есть и плохие, которые часто преуспевают в жизни и, это, конечно, не всегда здорово.
Если челу понравилось, пусть так и говорит, а то какая-то
странная позиция : кажется, то ли слышится, то ли видится )
Прогибы ? Да с какого фига, для них Россия как была врагом,
так и останется всегда, они всегда понимали только язык силы,
а любые переговоры с подписанием нарушают словно и нет
их подписей, не дорожат своим словом, так зачем эти заискивания ?
Чтобы завтра флюгер настроения опять повернулся против нас ? ) Увольте )
Если челу понравилось, пусть так и говорит, а то какая-то
странная позиция : кажется, то ли слышится, то ли видится )
Прогибы ? Да с какого фига, для них Россия как была врагом,
так и останется всегда, они всегда понимали только язык силы,
а любые переговоры с подписанием нарушают словно и нет
их подписей, не дорожат своим словом, так зачем эти заискивания ?
Чтобы завтра флюгер настроения опять повернулся против нас ? ) Увольте )
Вот и сейчас Гарик нагородил такого, что можно в любую сторону повернуть!!!
Вот и сейчас Гарик нагородил такого, что можно в любую сторону повернуть!!!
нам на проведение чемпионата мира с обвинениями
во взятках ? А троллинги, когда мы словакам встревали ?
Россия хочет ехать домой раньше,чем их диквалифицирует УЕФА....
Это тоже как-то касается фанов ? Пусть сам ведет себя по мужски,
понравилось, пусть и говорит четко, да понравилось, а то ему КАЖЕТСЯ...
Креститься надо, когда кажется.....Пишу же, хороший нап не всегда норм чел...
нам на проведение чемпионата мира с обвинениями
во взятках ? А троллинги, когда мы словакам встревали ?
Россия хочет ехать домой раньше,чем их диквалифицирует УЕФА....
Это тоже как-то касается фанов ? Пусть сам ведет себя по мужски,
понравилось, пусть и говорит четко, да понравилось, а то ему КАЖЕТСЯ...
Креститься надо, когда кажется.....Пишу же, хороший нап не всегда норм чел...
Хитро...опый бритос. Никогда у таких конкретики нет, витиеватостью заражены.
Даже сейчас ему только "кажется, что его мнение поменялось". С легкостью
могут дать слово, с легкостью же и отказаться от своего слова, толерасты....
По мужски было бы , если бы вспомнил слова 2 летней давности про животных,
извинился бы за эти слова, и сейчас сказал, не кажется, а четко , ПОМЕНЯЛОСЬ...
А то как был витиеватым, так в принципе и остался, хороший был нап, но внутрянка.......
Хитро...опый бритос. Никогда у таких конкретики нет, витиеватостью заражены.
Даже сейчас ему только "кажется, что его мнение поменялось". С легкостью
могут дать слово, с легкостью же и отказаться от своего слова, толерасты....
По мужски было бы , если бы вспомнил слова 2 летней давности про животных,
извинился бы за эти слова, и сейчас сказал, не кажется, а четко , ПОМЕНЯЛОСЬ...
А то как был витиеватым, так в принципе и остался, хороший был нап, но внутрянка.......