Хацкевич: «Очень тяжёлый матч с „Олимпиакосом“, но главное – результат»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу над «Олимпиакосом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:0) и выход своей команды в следующий раунд турнира.

Очень тяжёлый матч. Тяжёлое поле, но, самое главное, что результат в нашу пользу. Фрагментами, при переходе из обороны в атаку, смотрелись здорово. Второй тайм провели не так ярко, но Бойко сыграл надёжно в воротах. Много моментов не реализовали, но забили мяч, который позволил нам пройти дальше.

Что нужно учесть, чтобы пройти в четвертьфинал? Давайте дождёмся жеребьёвки, дальше прошли опытные команды.