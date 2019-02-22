Спаллетти: «Мы стали играть лучше, но не из-за отсутствия Икарди»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти после разгрома «Рапида» (4:0) в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы подчеркнул, что прогресс в игре «нерадзурри» не стоит связывать с отсутствием нападающего Мауро Икарди в последних матчах команды.

Да, «Интер» стал играть лучше и делает меньше ошибок, чем было раньше, но несправедливо связывать это с произошедшими в недавнее время событиями. Давайте смотреть на это с правильной стороны: команда очень старается и допускает меньше ошибок.

Давайте не будем всё время говорить об этом. Лучше сосредоточимся на тех игроках, которые были сегодня на поле, играли, бежали, получали удары по ногам и трезво оценивали наше положение.