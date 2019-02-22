Сарри: «Конечно, я не контактировал с „Ромой“»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри опроверг слухи о том, что он якобы контактировал с представителями «Ромы».

Конечно, я не контактировал с «Ромой». У меня есть контракт с «Челси» на следующий сезон, поэтому устанавливать другие контакты не представляется возможным.

Я прочитал в одной итальянской газете о том, что у меня был обед с участием Франко Бальдини (Прим. – советник президента «Ромы»), но, по-моему, Франко сейчас находится в Южной Африке, так что побывать на обеде с ним было бы затруднительно.