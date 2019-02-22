ЦСКА арендовал Дивеева

22 февраля 2019, 17:37

Защитник «Уфы» Игорь Дивеев, как и ожидалось, перебрался в ЦСКА .

19-летний футболист будет выступать за москвичей на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.