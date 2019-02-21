«Ростов» арендовал у «Зенита» Мевлю

21 февраля 2019, 20:29

Защитник «Зенита» Миха Мевля, как и ожидалось, продолжит карьеру в «Ростове». Стороны заключили арендное соглашение.

Словенец уже присоединился к команде. Мевля играл в составе «Ростова» с 2016 по 2017 год, провел за донской клуб 39 матчей и забил 2 гола.