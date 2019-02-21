«Ростов» арендовал у «Зенита» Мевлю

Защитник «Зенита» Миха Мевля, как и ожидалось, продолжит карьеру в «Ростове». Стороны заключили арендное соглашение.
Словенец уже присоединился к команде. Мевля играл в составе «Ростова» с 2016 по 2017 год, провел за донской клуб 39 матчей и забил 2 гола.
📷📷📷— Football Club Rostov (@rostovfc) 21 февраля 2019 г.
Традиционное фото после подписания контракта с Михой. pic.twitter.com/EGMSBpPTVu
Мевля.))).
Мевля.))).
Хотя, возможно, игрок на мотивации что-то и покажет...
Хотя, возможно, игрок на мотивации что-то и покажет...