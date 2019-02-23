Сарри: «Я понятия не имею, что такое „Саррибол“»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри подчеркнул, что не знает, что такое «Саррибол» – термин, который эксперты и СМИ используют для обозначения стиля игры итальянского специалиста.

Я не знаю, что такое «Саррибол». Как я говорил ещё в первый свой день в Англии, я понятия не имею, что это такое. Думаю, это взяли из какого-то журнала. В Италии я никогда не слышал этого слова. Так что я не знаю.

Я считаю, что, в конечном итоге, самое главное – это результаты. Когда результатов нет, то появляется прекрасный повод для критики нашей команды. В своей работе я нуждаюсь только в результате и ни в чём другом.