Сарри: «Почему Гвардиолу не уволили из „Сити“ в первом сезоне? Ему повезло»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри в преддверии финала Кубка Лиги против «Манчестер Сити» высказался о наставнике «горожан» Хосепе Гвардиоле. Итальянский специалист в первом сезоне у руля лондонской команды пока выиграл 28 из 43 матчей, одержав на одну победу больше, чем на тот момент Гвардиола в своём первом сезоне в «Сити». Однако Сарри полагает, что в тот раз к Пепу не было приковано столько внимания, как сейчас к нему, а также ходило не так много разговоров о возможной отставке.
Почему Гвардиолу не уволили в первом сезоне? Потому что ему повезло. Я не знаю. Спросите у клуба. Задайте вопросы «Манчестер Сити» и «Челси». Но я не знаю, испытываю ли я больше давления со стороны клуба или же от вас.
На данный момент я не знаю. Думаю, что в случае с Гвардиолой клуб должен ждать, потому что очень хорошо знает о том, что Гвардиоле необходимо время. На самом деле английской команде не так уж легко играть в такой футбол. Так что это нормально.
Я привык к тому, что прихожу в новую команду из клуба уровнем ниже. Я начинал свою карьеру с очень низкого уровня и, в конце концов, оказался здесь. Каждый сезон моей карьеры я был тренером, прибывшим из команды поменьше. Для меня это нормально, я уже привык.
Гвардиола, в свою очередь, отметил, что в его первый год в «Ман Сити» клуб ни разу не усомнился в кандидатуре каталонского специалиста.
У Гвардиолы в первый сезон не было хороших результатов, но была игра и качество, и обстановка в коллективе была абсолютно другой.
Впрочем, руководство и состав тоже были другими.
У Гвардиолы в первый сезон не было хороших результатов, но была игра и качество, и обстановка в коллективе была абсолютно другой.
Впрочем, руководство и состав тоже были другими.
Очень странный выбор для сравнения....
У Гвардиолы перед приходом в МС был 21 титул...включая две выигранные ЛЧ....
А у мистера Сарри - ни одного титула за всю 30-ти летнюю карьеру тренера....
И если Сарри повезло оказаться в тренерах у Челси......то у Пепа ситуация обратная - это МС повезло что у них тренер Гвардиола.....
Вот и всё везение...)))))
Очень странный выбор для сравнения....
У Гвардиолы перед приходом в МС был 21 титул...включая две выигранные ЛЧ....
А у мистера Сарри - ни одного титула за всю 30-ти летнюю карьеру тренера....
И если Сарри повезло оказаться в тренерах у Челси......то у Пепа ситуация обратная - это МС повезло что у них тренер Гвардиола.....
Вот и всё везение...)))))
Хорошие тренеры проигрывают? Так плохие тоже.
Разница в том, что ты выносишь из этих поражений
Хорошие тренеры проигрывают? Так плохие тоже.
Разница в том, что ты выносишь из этих поражений
Что в случае с МС, что с Арсеналом, как вчера, объединяет одно - не смотря на проблемы "первого сезона" руководство и болельщики видят, во что играют и хотят играть Гвардиола и Эмери. Гвардиола перестраивал команду, Эмери занимается тем же после венгеровского бардака + ограничения финансов. Но у них есть игра! А у Челси хрен пойми что, и меняться Сарри пока не собирается.
Что в случае с МС, что с Арсеналом, как вчера, объединяет одно - не смотря на проблемы "первого сезона" руководство и болельщики видят, во что играют и хотят играть Гвардиола и Эмери. Гвардиола перестраивал команду, Эмери занимается тем же после венгеровского бардака + ограничения финансов. Но у них есть игра! А у Челси хрен пойми что, и меняться Сарри пока не собирается.