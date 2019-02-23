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Сарри: «Почему Гвардиолу не уволили из „Сити“ в первом сезоне? Ему повезло»

23 февраля 2019, 07:13
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри в преддверии финала Кубка Лиги против «Манчестер Сити» высказался о наставнике «горожан» Хосепе Гвардиоле. Итальянский специалист в первом сезоне у руля лондонской команды пока выиграл 28 из 43 матчей, одержав на одну победу больше, чем на тот момент Гвардиола в своём первом сезоне в «Сити». Однако Сарри полагает, что в тот раз к Пепу не было приковано столько внимания, как сейчас к нему, а также ходило не так много разговоров о возможной отставке.

Почему Гвардиолу не уволили в первом сезоне? Потому что ему повезло. Я не знаю. Спросите у клуба. Задайте вопросы «Манчестер Сити» и «Челси». Но я не знаю, испытываю ли я больше давления со стороны клуба или же от вас.

На данный момент я не знаю. Думаю, что в случае с Гвардиолой клуб должен ждать, потому что очень хорошо знает о том, что Гвардиоле необходимо время. На самом деле английской команде не так уж легко играть в такой футбол. Так что это нормально.

Я привык к тому, что прихожу в новую команду из клуба уровнем ниже. Я начинал свою карьеру с очень низкого уровня и, в конце концов, оказался здесь. Каждый сезон моей карьеры я был тренером, прибывшим из команды поменьше. Для меня это нормально, я уже привык.

Гвардиола, в свою очередь, отметил, что в его первый год в «Ман Сити» клуб ни разу не усомнился в кандидатуре каталонского специалиста.

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Все комментарии
Подотдел очистки Тарасовки
Подотдел очистки Тарасовки
   90 / 887
24 февраля в 03:19
Физрук заартачился.
RMUKMU
RMUKMU
   279 / 887
23 февраля в 13:35
Некорректное сравнение.
У Гвардиолы в первый сезон не было хороших результатов, но была игра и качество, и обстановка в коллективе была абсолютно другой.
Впрочем, руководство и состав тоже были другими.
Comentarios
Comentarios
   822 / 887
23 февраля в 11:51
Набор игроков такой, что второму составу многие команды позавидует. Сам ведь говорил надо играть с теми кто есть . Ждём-с
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 887
23 февраля в 11:40
Ну Сарри ...))
Очень странный выбор для сравнения....

У Гвардиолы перед приходом в МС был 21 титул...включая две выигранные ЛЧ....
А у мистера Сарри - ни одного титула за всю 30-ти летнюю карьеру тренера....

И если Сарри повезло оказаться в тренерах у Челси......то у Пепа ситуация обратная - это МС повезло что у них тренер Гвардиола.....

Вот и всё везение...)))))
Гус Пойет
Гус Пойет
   250 / 887
23 февраля в 10:45
А Сарри вряд ли так повезёт
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   107 / 887
23 февраля в 10:39
Пепус в первом сезоне в тройку попал
Медив
Медив
   135 / 887
23 февраля в 10:33
Открыл этот постоянно упоминаемый матч Пепа с Эвертоном. Знаете в чем разница между ним и Сарри? После матча с Эвертоном Пеп больше никогда не играл в 4-4-2. После матча с Сити Сарри не поменяет не то что тактику, не то что игроков или их позиции. Он не поменяет даже порядок замен...
Хорошие тренеры проигрывают? Так плохие тоже.
Разница в том, что ты выносишь из этих поражений
dzvinka
dzvinka
   75 / 887
23 февраля в 10:28
как бы это не было началом обратного движения.
Novograd
Novograd
   707 / 887
23 февраля в 08:45
О я не один
Karkaz
Karkaz
23 февраля в 08:31
У Гвардиолы априори кредит доверия больше чем у тебя
BARCDJIN
BARCDJIN
   84 / 887
23 февраля в 08:23
шейхи почему правят англией им что повезло?
Zenit_84
Zenit_84
   103 / 887
23 февраля в 08:22
Все ясно
anfield1984
anfield1984
   657 / 887
23 февраля в 07:59
У великого и ужасного гвордеоло есть кубки имени штарка и эвребе. А у тебя что есть, кроме экивоков и размытых суждений мафиозы, которых ты набрался в неаполе. В чем гвордеоле повезло, так это с Круйффом и чуваками, которые милану по два пенальти за тайм ставили.
Байкал-38.
Байкал-38.
   34 / 887
23 февраля в 07:41
В него просто верят, а вот поверят ли тебе вопрос.
STVA 1
STVA 1
   96 / 887
23 февраля в 07:29
Отмазывается по тихому.
mphuZ
mphuZ
   332 / 887
23 февраля в 07:24
Теперь на МС переводит стрелки..

Что в случае с МС, что с Арсеналом, как вчера, объединяет одно - не смотря на проблемы "первого сезона" руководство и болельщики видят, во что играют и хотят играть Гвардиола и Эмери. Гвардиола перестраивал команду, Эмери занимается тем же после венгеровского бардака + ограничения финансов. Но у них есть игра! А у Челси хрен пойми что, и меняться Сарри пока не собирается.
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