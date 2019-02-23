Сарри: «Почему Гвардиолу не уволили из „Сити“ в первом сезоне? Ему повезло»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри в преддверии финала Кубка Лиги против «Манчестер Сити» высказался о наставнике «горожан» Хосепе Гвардиоле. Итальянский специалист в первом сезоне у руля лондонской команды пока выиграл 28 из 43 матчей, одержав на одну победу больше, чем на тот момент Гвардиола в своём первом сезоне в «Сити». Однако Сарри полагает, что в тот раз к Пепу не было приковано столько внимания, как сейчас к нему, а также ходило не так много разговоров о возможной отставке.

Почему Гвардиолу не уволили в первом сезоне? Потому что ему повезло. Я не знаю. Спросите у клуба. Задайте вопросы «Манчестер Сити» и «Челси». Но я не знаю, испытываю ли я больше давления со стороны клуба или же от вас.

На данный момент я не знаю. Думаю, что в случае с Гвардиолой клуб должен ждать, потому что очень хорошо знает о том, что Гвардиоле необходимо время. На самом деле английской команде не так уж легко играть в такой футбол. Так что это нормально.

Я привык к тому, что прихожу в новую команду из клуба уровнем ниже. Я начинал свою карьеру с очень низкого уровня и, в конце концов, оказался здесь. Каждый сезон моей карьеры я был тренером, прибывшим из команды поменьше. Для меня это нормально, я уже привык.