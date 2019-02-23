Д. Санчес: «Почеттино сказал, что „Тоттенхэм“ - особенный клуб»

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес, выступавший ранее в колумбийском «Атлетико Насьональ» и «Аяксе», вновь вспомнил о том, почему отказался переходить в «Барселону», а также рассказал, почему выбрал «Тоттенхэм».

«Барселона» хотела, чтобы я играл за их вторую команду. Я в тот момент хотел остаться в «Атлетико Насьональ» и выиграть Кубок Либертадорес. А после этого уже не хотел во вторую команду.

Я верил в свои силы и считал, что способен играть в первой команде. «Аякс» мне такую возможность предоставил. Мной интересовалась не только «Барселона». Когда мне было 17, обратилась «Севилья». В 18 - «Валенсия», в 19 - «Вильярреал».

Почеттино сказал, что в «Тоттенхэме» ты обязательно получаешь то, что заслуживаешь. Он сказал, что это особенное место, особенный клуб, что они строят проект. Почеттино хотел, чтобы я стал частью этого проекта.