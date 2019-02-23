Бускетс: «Месси многое определяет в нашей игре»

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал о победе над «Севильей».

Разумеется, что многое в нашей игре определяет Месси. У нас было преимущество из-за того, что у Лео выдался сегодня такой замечательный день. Наши конкуренты хотели, чтобы мы потеряли очки, но этого не случилось. Это важная победа.