Бускетс: «Месси многое определяет в нашей игре»

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал о победе над «Севильей».
Разумеется, что многое в нашей игре определяет Месси. У нас было преимущество из-за того, что у Лео выдался сегодня такой замечательный день. Наши конкуренты хотели, чтобы мы потеряли очки, но этого не случилось. Это важная победа.
Месси не тащер. Не может взять мяч в центре поля, протащить его и сам забить. Как делал Марадона. Он не лидер. Не может крикнуть на партнеров, взбодрить их, повести за собой, когда матч не складывается и переломить его ход. Как это делает Роналду. В Барсе где все заточено под него он много забевает но не в одном другом клубе так не сможет. Игрок одного клуба. Самый распиареный игрок в истории футбола.
Месси не тащер. Не может взять мяч в центре поля, протащить его и сам забить. Как делал Марадона. Он не лидер. Не может крикнуть на партнеров, взбодрить их, повести за собой, когда матч не складывается и переломить его ход. Как это делает Роналду. В Барсе где все заточено под него он много забевает но не в одном другом клубе так не сможет. Игрок одного клуба. Самый распиареный игрок в истории футбола.