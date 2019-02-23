Месси: «Впереди еще много сложных матчей»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу над «Севильей».
В Примере осталось еще много игр, поэтому пока рано говорить о чемпионском титуле. Важно, что мы сегодня победили. Необходимо побеждать, чтобы сохранять преимущество над ближайшими преследователями.
Даже Пеле и Марадону рядом с Месси не поставлю..
Хет-трик + передача в матче, где всё складывалось не так. 48 голов/передач в 32 матчах сезона. В тысячный раз доказал, что он футбольный бог и никто с ним рядом не стоит.
Даже Пеле и Марадону рядом с Месси не поставлю..
Хет-трик + передача в матче, где всё складывалось не так. 48 голов/передач в 32 матчах сезона. В тысячный раз доказал, что он футбольный бог и никто с ним рядом не стоит.
Особенно Умтити.
С Коутиньо похоже все понятно.
Алленья, Роберто, Ракитич молодцы.
Особенно Умтити.
С Коутиньо похоже все понятно.
Алленья, Роберто, Ракитич молодцы.