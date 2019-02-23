Месси: «Впереди еще много сложных матчей»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу над «Севильей».

В Примере осталось еще много игр, поэтому пока рано говорить о чемпионском титуле. Важно, что мы сегодня победили. Необходимо побеждать, чтобы сохранять преимущество над ближайшими преследователями.