Черевченко: «Главное, что у нас нет серьезных травм»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко заявил, что команда вернется в Тулу 25-го февраля.

Основная работа на сборах в последние дни у нас была с мячом и над тактикой, так и будем заниматься этим до первой официальной игры. Главное, что у нас нет серьезных травм. Каждому тренеру хочется усиления, но у нас квалифицированная команда. Вопросов к игрокам по их работе у меня нет, я понимаю, что им тяжело. Условия шикарные, но три подряд сбора в одной стране — это трудно психологически. Что меня тревожит? Наши ошибки в контрольных матчах — одни и те же. Проблема только в этом, но ничего страшного. Все матчи на сборе можно выиграть, а в чемпионате — все проиграть. В Тулу вернемся 25-го числа, потом начнем уже готовиться уже к первому весеннему матчу РПЛ против ЦСКА . Я не смотрел, как играют армейцы, для меня важнее, чтобы «Арсенал» играл с позиции силы.