Клопп: «Это была странная игра»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 27-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Это был странный матч. Мы хорошо начали, но многочисленные травмы игроков сбивали ритм. Мы потеряли Бобби Фирмино, и это катастрофа.

В этом поединке не было большого количества ярких моментов - матч был напряженным. «Юнайтед» можно было победить, но мы этого не сделали.

«Ливерпуль» заработал одно очко, и в среду нас ждет новая встреча.