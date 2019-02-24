Де Зеув: «Очень хочется побывать на „Открытие-Арене“»

Бывший футболист «Спартака», который приехал в Москву на Кубок Легенд в составе сборной Нидерландов, Деми де Зеув рассказал о впечатлениях от посещения России.

Я хотел поехать на чемпионат мира, но жена была беременна и не получилось вновь посетить Россию. Только видел новый стадион «Динамо», но очень хочется побывать в следующий раз на «Открытие-Арене». Знаю, что у «Зенита» потрясающий новый стадион, и если там состоится финал Лиги чемпионов, то буду рад получить приглашение на матч. Считаю, что строительство новых стадионов к чемпионату мира в России - это огромный шаг вперед, потому что, когда мы играли в «Лужниках», зрителей было не всегда много и они были очень далеко от поля, из-за чего не всегда чувствовалась поддержка трибун.

Касательно меньшей посещаемости матчей в России, чем в тех же Нидерландах, то я думаю, что тут проблема в футбольной культуре. Русские любят футбол, но, возможно, стоимость билетов слишком высокая. Хотя, насколько я знаю, новый стадион «Спартака» заполняется почти всегда, что очень приятно.