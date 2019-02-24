Отец Неймара: «Сын не перейдет в „Реал“»

Неймар да Силва, отец форварда ПСЖ Неймара, опроверг слухи о возможном переходе сына в «Реал».

Сын ушел из «Барселоны» не потому что он был в тени Месси. Он переходил в амбициозную команду, которой нужна была новая звезда. Неймар не собирается переходить в «Реал».