Отец Неймара: «Сын не перейдет в „Реал“»

Неймар да Силва, отец форварда ПСЖ Неймара, опроверг слухи о возможном переходе сына в «Реал».
Сын ушел из «Барселоны» не потому что он был в тени Месси. Он переходил в амбициозную команду, которой нужна была новая звезда. Неймар не собирается переходить в «Реал».
Он не по карману другим клубам!
Он не по карману другим клубам!
Тут реально две причины, это амбиции самого Неймара быть главнюком и самая главная причина, это бабло.
Я думаю такой игрок ни Барсе, ни Реалу не нужен! Игрок он конечно хороший, но как человек полное ничтожество!
Тут реально две причины, это амбиции самого Неймара быть главнюком и самая главная причина, это бабло.
Я думаю такой игрок ни Барсе, ни Реалу не нужен! Игрок он конечно хороший, но как человек полное ничтожество!
Азар придёт,а там и Винисиус мясом обрастёт.
Азар придёт,а там и Винисиус мясом обрастёт.