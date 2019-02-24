Анчелотти: «Вылет из Лиги чемпионов причинил нам боль»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти признался, что его команде было очень тяжело после вылета из Лиги чемпионов.
На мой взгляд, лучший футбол в этом сезоне мы показали в парижском матче против ПСЖ. Мне понравился наш характер, желание контролировать игру, четкий настрой.
Мы прекрасно подготовились к этому матчу. К еврокубковым матчам вообще проще готовиться, чем к играм Серии А, поскольку итальянские команды уже тщательно изучили своих соперников.
Вылет из Лиги чемпионов сильно деморализовал «Наполи», мы были так близко к выходу в следующий раунд. Команда могла с комфортом выйти в плей-офф. На психологическом уровне это действительно причинило нам боль.
Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы «Наполи» сыграет с «Зальцбургом».