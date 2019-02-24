Сульшер установил рекорд АПЛ

24 февраля 2019, 20:45

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер установил рекордное достижение в АПЛ . В стартовых 10 матчах у руля команды в чемпионате Англии Сульшер набрал с МЮ 26 пунктов, лишь дважды поделив очки (с «Бернли» и «Ливерпулем»), а все остальные матчи выиграв. Таким образом, норвежец побил рекорд Гуса Хиддинка, который в первых 10 поединках с «Челси» набрал 25 баллов.