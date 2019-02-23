Месси оформил 50-й хет-трик в карьере

Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил три гола в матче с «Севильей». Для аргентинца это уже 50-й хет-трик в карьере. Любопытно, что в поединках против «Севильи» это случилось уже в 4-й раз.
Отметим, что у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду 51 хет-трик в карьере.
так это со стороны смотрится убого и позорно)
так это со стороны смотрится убого и позорно)
Сейчас был бы чемпионом сира и двухкратным чемпионом Европы
Но он выбрал свою судьбу в сборной Аргентине.
И несёт свой крест как может.
Сейчас был бы чемпионом сира и двухкратным чемпионом Европы
Но он выбрал свою судьбу в сборной Аргентине.
И несёт свой крест как может.
Космические парни
Космические парни