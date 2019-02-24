Григорян: «Было очевидно, что „Краснодар“ не успеет восстановиться»

Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал итоги матча 1/4 финала Кубка России «Ростов» - «Краснодар» (1:0).

Я давал прогноз, что «Ростов» победит в один мяч. «Краснодар» провел два классных матча с «Байером», и было очевидно, что они не успеют восстановиться. «Быки» провели неплохой первый тайм, но заведомо сдулись, это очевидно. Я хочу сказать, что все покажет матч со «Спартаком» для «Краснодара», слишком уж команда Мусаева хорошо выглядит. «Ростов»? В Кубке России команда Карпина со своим стилем может далеко пройти.