Филимонов: «Оцениваю свою форму на 4 из 5»

24 февраля 2019, 18:28

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов ответил на несколько вопросов после финала Кубка Легенд, в котором Россия обыграла Германию.

- Стипе Плетикоса на меня странно посмотрел, когда я у него спросил, в какой он форме. Как вы оцените свою форму?

- Правильно, а что ему оценивать? Он уже закончил с футболом.

- Вчера коллеги отмечали, что вы играли как в решающем матче.

- Я просто выхожу на футбольное поле для того, чтобы выиграть. Иначе зачем выходить?

- Свою форму на сколько оцените?

- На четыре из пяти.

