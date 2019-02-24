Мусаев недоволен тем, что матч с «Ростовом» не перенесли

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 1/4 финала Кубка России (0:1).

Наша проблема — это реализация. Моментов было немного, но их было достаточно для победы. В первом матче была аналогичная ситуация. Винить в поражении можем только себя.

Мы хотели выиграть, всегда играем на победу, вы видели это по составу. Приоритетов не было, везде хотим быть как можно выше.

Сказалось, что матч не перенесли на более поздний срок. Когда играешь с большими энергозатратами на выезде, потом четыре часа летишь домой, потом к вам едешь четыре часа… Не вижу в этом логики. Начинаются разговоры, что про перенос якобы говорили в ноябре. Ничего такого не было. Кубок всегда шел по будням, поэтому мне непонятна такая принципиальная позиция соседей. Все для победы? Поздравляю, вы победили.