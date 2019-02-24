Мусаев недоволен тем, что матч с «Ростовом» не перенесли

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 12’  Леганес 0:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 26’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 1’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 9’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 Задерживается Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 9’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 13’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 40’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 54’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 11’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 0:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 13’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 11’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 57’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
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Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
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20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 27’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
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00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
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Мусаев недоволен тем, что матч с «Ростовом» не перенесли

24 февраля 2019, 21:28
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 1/4 финала Кубка России (0:1).

Наша проблема — это реализация. Моментов было немного, но их было достаточно для победы. В первом матче была аналогичная ситуация. Винить в поражении можем только себя.

Мы хотели выиграть, всегда играем на победу, вы видели это по составу. Приоритетов не было, везде хотим быть как можно выше.

Сказалось, что матч не перенесли на более поздний срок. Когда играешь с большими энергозатратами на выезде, потом четыре часа летишь домой, потом к вам едешь четыре часа… Не вижу в этом логики. Начинаются разговоры, что про перенос якобы говорили в ноябре. Ничего такого не было. Кубок всегда шел по будням, поэтому мне непонятна такая принципиальная позиция соседей. Все для победы? Поздравляю, вы победили.

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Все комментарии
Dominators
Dominators ответил Antjnin
   220 / 887
25 февраля в 16:36
В Европе НИКТО не играет через 2 дня на третий постоянно. Лишь иногда такое случается. Но в сильных европейских клубах есть ДВА РАВНОЦЕННЫХ состава, поэтому иногда они могут играть через два на третий. В наших клубах есть только ОДИН СОСТАВ, вот от этого и пляши.
Если Краснодар пытается декларировать ,что он ТОП европейский клуб ,пусть покупает себе еще один полноценный состав .Проблемы Краснодара в его владельце ,хочет все сразу и много .Ростов в ЛЧ играл одним составом ,в чемпионате другим .И ничего не ныл и выглядел достойно .
Tommy Lee
Tommy Lee
   235 / 887
25 февраля в 10:49
Галицкий, кстати, был не против этой даты матча на заседании РФС.
Antjnin
Antjnin ответил vovinho11
   401 / 887
25 февраля в 10:03
Привет! Карпин ещё в декабре после первого матча на пресс-конференции предлагал перенести игру, они промолчали, а сейчас они не довольны. Пусть идут лесом
Кому и чего предлагал Карпин? В частном разговоре? Когда хотят перенести матч, то обращаются с такой просьбой в РФС.
Antjnin
Antjnin ответил Ваня лучший
   401 / 887
25 февраля в 10:02
Он повёл себя не по мужски. В Европе все играют через дня на третий и ничего. Было 37 тысяч зрителей и переносить на будний день для создания комфорта я Краснодару нелогично
В Европе НИКТО не играет через 2 дня на третий постоянно. Лишь иногда такое случается. Но в сильных европейских клубах есть ДВА РАВНОЦЕННЫХ состава, поэтому иногда они могут играть через два на третий.
В наших клубах есть только ОДИН СОСТАВ, вот от этого и пляши.
Санчо Панса
Санчо Панса
   97 / 887
25 февраля в 03:10
Ладно, сделайте лучше акцент на Лиге Европы и РПЛ! А Кубком России можно ради такого и пожертвовать.
Морозовский
Морозовский ответил СЫН ДЕДА
   6 / 887
25 февраля в 00:07
Все по честному и все ожидаемо. Краснодару кубок не нужен, очевидно. Но для виду старались. Мусаев посетовал для шефа, по факту было видно, что пофиг. Спектакль.
Не криви душой - Мусаев очень хотел выиграть, потому вот это враньё и выдал!
time out
time out
   27 / 887
24 февраля в 23:44
Если бы выиграли, то не ныл бы. А тут слезу пустил. Команда "Краснодар" не бомжевик, чтобы нытье разводить. Эх, Мусаев!...
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   295 / 887
24 февраля в 23:37
Все по честному и все ожидаемо. Краснодару кубок не нужен, очевидно. Но для виду старались. Мусаев посетовал для шефа, по факту было видно, что пофиг. Спектакль.
Dominators
Dominators ответил Leha-ha50
   220 / 887
24 февраля в 23:19
МУсаев стал напоминать Кононова! Тот тоже перед уходом все плакался: - Мы были лучше, проиграть не должны были, не повезло, судьи виноваты....... Вы же дома осенью играли, вели два мяча.....и все профукали!!! Что тоже календарь виноват???
Ну вели они 2-0 .Ростов сравнял .Сегодня Мусаев специально выпустил основу .Краснодар давил 1 тайм ,хотел забить , но во 2 тайме подсел . Ростов гнулся ,но не сломался .И когда Ростов просил перенести 1 игру Кубка ,в РФС нам показали фигу .Мы после Краснодара получили на выезде через 4 дня от Самары .Эти разговоры Мусаева ,отмазки перед Галицким .
Klassе
Klassе
   375 / 887
24 февраля в 23:05
не ожидал слёз в рпл ни от кого, кроме симака
oFANATo
oFANATo
   124 / 887
24 февраля в 23:04
Вот и Мусаев ощутил подлянки от Валеры.
S010386A
S010386A ответил Аксинья
   571 / 887
24 февраля в 22:50
Потому что Карпин боец по натуре и он смог в схватке, заметь не с тобой, а с чинушами из РФС добиться чтобы матч не переносился...А ты, уважаемый, привык что за тебя такие вопросы решает руководство клуба во главе с Галицким - отсюда и результат...В качестве бонуса могу добавить что ты не одинок, большинство тренеров РПЛ предпочитают отмалчиваться пока не клюнет...
Карпин по натуре хам...
S010386A
S010386A ответил Трезвый повар
   571 / 887
24 февраля в 22:49
Не успели отдохнуть, как уже устали после 2 матчей? Зря Мусаев эту тему затронул. Желаю Краснодару побед в лиге европы. А Ростов-на-Дону сегодня празднует победу
а чего праздновать-то? Предъявленный автобус с пенсионерами в составе, которым самое время играть в турнире Легенд вместе с Филимоновым и К? Игра поганая , тренер невоздержаный , невоспитанный. Воспользовались уставшим Краснодаром, но расплата вас ждет уже в четвертьфинале кубка, ФНЛа вам в этом году...
Трезвый повар
Трезвый повар
   456 / 887
24 февраля в 22:24
Не успели отдохнуть, как уже устали после 2 матчей? Зря Мусаев эту тему затронул. Желаю Краснодару побед в лиге европы. А Ростов-на-Дону сегодня празднует победу
pomor45
pomor45
   179 / 887
24 февраля в 22:14
Мусаева не пойму. На момент начала спора он участвовал в двух кубках и ЧР. Если допустить, что тогда он не расчитывал пройти в ЛЕ в 1/8, то позиция сохранить свежесть к матчу КР понятна. Но сейчас он уже в 1/8 и зачем ему это напряжение в ЛЕ и ЧР, которое вызвал бы этот перенос. Или краснодарцы такие трёхжильные? Тогда что заводиться с переносом? Думаю, что ему вполне хватит ЛЕ и ЧР, даже с избытком.
1 команда
1 команда
   68 / 887
24 февраля в 21:55
Зачем Краснодару этот кубок, пусть им тешатся тарасовские пердивцы.
Аксинья
Аксинья
   105 / 887
24 февраля в 21:52
Потому что Карпин боец по натуре и он смог в схватке, заметь не с тобой, а с чинушами из РФС добиться чтобы матч не переносился...А ты, уважаемый, привык что за тебя такие вопросы решает руководство клуба во главе с Галицким - отсюда и результат...В качестве бонуса могу добавить что ты не одинок, большинство тренеров РПЛ предпочитают отмалчиваться пока не клюнет...
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
24 февраля в 21:50
МУсаев стал напоминать Кононова! Тот тоже перед уходом все плакался:
- Мы были лучше, проиграть не должны были, не повезло, судьи виноваты.......
Вы же дома осенью играли, вели два мяча.....и все профукали!!! Что тоже календарь виноват???
vovinho11
vovinho11
   776 / 887
24 февраля в 21:48
Всех с победой! А те пусть огомонятся
vovinho11
vovinho11 ответил Шишанутый
   776 / 887
24 февраля в 21:47
Привет! Карпин ещё в декабре после первого матча на пресс-конференции предлагал перенести игру, они промолчали, а сейчас они не довольны. Пусть идут лесом
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   49 / 887
24 февраля в 21:45
Был о Мусаеве лучшего мнения до этого интервью.
Ice van Reed
Ice van Reed
   232 / 887
24 февраля в 21:41
После драки кулаками не машут!!!
112910415
112910415
   73 / 887
24 февраля в 21:39
проигравшим всегда обидно
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Морозовский
   30 / 887
24 февраля в 21:39
Он повёл себя не по мужски. В Европе все играют через дня на третий и ничего. Было 37 тысяч зрителей и переносить на будний день для создания комфорта я Краснодару нелогично
Шишанутый
Шишанутый
   28 / 887
24 февраля в 21:38
Что за нытик! Был о нем лучше мнения.
161регион
161регион
   7 / 887
24 февраля в 21:38
Застонал.....
Заратустра
Заратустра
   139 / 887
24 февраля в 21:38
Не надо ныть, Мусаев. Не позорь Краснодар.
MaxRnD
MaxRnD ответил Морозовский
24 февраля в 21:37
Мусаев, тебе ещё в прошлом году Карпин глаза в глаза предлагал не допустить эту ситуёвину, а ты побоялся голос подать на том сборище в РФС! Теперь не ной и смотри в глаза!
У Мусаева по всей видимости реактивный склероз
Морозовский
Морозовский
   6 / 887
24 февраля в 21:33
Мусаев, тебе ещё в прошлом году Карпин глаза в глаза предлагал не допустить эту ситуёвину, а ты побоялся голос подать на том сборище в РФС! Теперь не ной и смотри в глаза!
NbKA555
NbKA555
   154 / 887
24 февраля в 21:32
Хм
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