Карпин: «Не скажу, что матч против „Краснодара“ был спокойным»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
ГлавнаяНовости

Карпин: «Не скажу, что матч против „Краснодара“ был спокойным»

24 февраля 2019, 21:17
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» прокомментировал итоги ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Краснодара» (1:0). Дончане благодаря этой победе вышли в полуфинал.

Сложный первый тайм с точки зрения футбола. Оборонялись 45 минут без мяча. Не получалось выходить из обороны в атаку. Во втором тайме выглядели хорошо. Давали передышки своим защитникам. Возможно, «Краснодар» снизил активность.

«Ростову» надо было забивать. 0:0 – скользкий счет, и если ты пропускаешь, то уже ничего не сделаешь. Удалось забить, что хорошо. По моментам не могу сказать, что матч был спокойным.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Романцев: «Цымбаларей и Титовых в „Спартаке“, увы, пока нет»
Вчера, 22:59 Комментарии10
Романцев: «Глушаков не попал в стартовый состав? Ничего сенсационного»
Вчера, 21:54 Комментарии21
Геркус: «Рассматривал ЦСКА как главного фаворита на титул»
Вчера, 21:34 Комментарии41
Адвокат: «Сегодня врачи сожгли Кокорину ногу, а завтра отрежут»
Вчера, 21:23 Комментарии60
Федун: «Если будем так играть, будем прогрессировать»
Вчера, 16:53 Комментарии28
Шикунов: «Никакого разбирательства по заявлению Тихонова не будет»
Вчера, 13:16 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ладожский
Ладожский ответил Арсений_88
   94 / 887
25 февраля в 14:01
Всех ростовчан с победой! Сегодня все пьяные, у всего Ростова праздник!
А чего ростов добился?
Арсений_88
Арсений_88
   209 / 887
24 февраля в 23:44
Всех ростовчан с победой! Сегодня все пьяные, у всего Ростова праздник!
Арсений_88
Арсений_88
   209 / 887
24 февраля в 23:42
Т-34 цитирую тебя: "от Спартака никто и никогда не отмоет" - я бы не стал быть таким пессимистом - считаю что можно и нужно отмыть, только нужно старание и моющих средств побольше.

Считаю, что даже ты, пусть и не сейчас, но все же осознаешь истину и поймешь что бензиновый проект - это позор и путь в никуда. Конечно, сейчас ты со мной не согласен, но я терпелив и верю, что настанет день, и ты скажешь что я был прав. Удачи тебе!
Арсений_88
Арсений_88
   209 / 887
24 февраля в 23:36
Желательные результаты:

Зенит выиграет ЛЕ и чемпионат
Краснодар выйдет в финал ЛЕ и серебро ЧР
Ростов выиграет КР
oFANATo
oFANATo
   124 / 887
24 февраля в 23:01
Валера верим!
Т34
Т34 ответил Арсений_88
   21 / 887
24 февраля в 22:33
Мы сумели отмыть Карпина от Спартака.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
       455 / 887
    24 февраля в 22:29
    Наши парни сегодня самоотверженно бились и заслужили эту победу. Поздравляю Ростов-на-Дону с победой
    Арсений_88
    Арсений_88
       209 / 887
    24 февраля в 22:01
    Мы сумели отмыть Карпина от Спартака.
    Аксинья
    Аксинья ответил Подотдел очистки Тарасовки
       106 / 887
    24 февраля в 21:58
    Матч без футбола.
    Согласен, футбол Ростов показал с другим более слабым соперником на предыдущей стадии розыгрыша кубка...
    Лёха Шахтинский
    Лёха Шахтинский
       710 / 887
    24 февраля в 21:53
    Спасибо за Победу Валерий Георгиевич - очень грамотно сыграли против сильного Краснодара. У нас всегда с соседями заруба конкретная. Братскому Краснодару от Ростова - красивых побед в Лиге Европы и Чемпионате РФПЛ!!!
    Подотдел очистки Тарасовки
    Подотдел очистки Тарасовки
       90 / 887
    24 февраля в 21:45
    Матч без футбола.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
       11 / 887
    24 февраля в 21:43
    Краснодар молодцы ,но Ростов сильнее и Байера и Зенита
    По Кубку определять силу команд.....)))
    Ага.....ну тогда Авангард и Тосно два сильнейших клуба в стране..)))
    cska plus
    cska plus
       12 / 887
    24 февраля в 21:43
    Очередное везение волерика и тухлая победа.
    112910415
    112910415
       74 / 887
    24 февраля в 21:38
    всё правильно сделал!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       3 / 887
    24 февраля в 21:26
    Краснодар молодцы ,но Ростов сильнее и Байера и Зенита
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100