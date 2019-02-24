Карпин: «Не скажу, что матч против „Краснодара“ был спокойным»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» прокомментировал итоги ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Краснодара» (1:0). Дончане благодаря этой победе вышли в полуфинал.

Сложный первый тайм с точки зрения футбола. Оборонялись 45 минут без мяча. Не получалось выходить из обороны в атаку. Во втором тайме выглядели хорошо. Давали передышки своим защитникам. Возможно, «Краснодар» снизил активность.

«Ростову» надо было забивать. 0:0 – скользкий счет, и если ты пропускаешь, то уже ничего не сделаешь. Удалось забить, что хорошо. По моментам не могу сказать, что матч был спокойным.