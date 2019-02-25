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23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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Селюк: «В последнее время „Зенит“ покупал как пылесос»

25 февраля 2019, 10:14

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк размышляет о последних трансферах «Зенита».

Надо признать, что на этот раз «Зенит» действительно приобрел нормальных футболистов. Другое дело, что я не знаю, сколько он потратил, ведь очень важный момент - соотношение цены и качества. Одно дело приобретать футболиста за 15 млн, а другое дело - за 3. Если убивать деньгами, то можно приобрести кого угодно. В последнее время «Зенит» покупал как пылесос: брал и мусор. То есть футболистов, которые никогда не усилили бы «Зенит». Вспомните Новосельцева, Молло. Примерно в это же время набрали аргентинцев, которые особо в игру не вписались.

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Все комментарии
Валерий Белов 1
Валерий Белов 1
   776 / 887
26 февраля в 07:20
За продажу одного футболиста получили больше, чем потратили на покупку троих. Свои тратят, не чужие. Да ещё и прибыль имеют. Так что нечего завидовать.
yrasikos22
yrasikos22
   467 / 887
26 февраля в 05:09
У Зенита хоть селекция есть, в отличии от того же клуба Спартак который имея второй бюджет в Лиге ежегодно покупает шлак Европейский за 10ки милл а потом позорится на Европейской арене.
Sergey Z
Sergey Z
   235 / 887
25 февраля в 23:01
Прокатили его с трансферами!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Заполярный
   433 / 887
25 февраля в 22:55
6 штук от кого кому?
Заполярный
Заполярный ответил Багор
   211 / 887
25 февраля в 22:53
Стыдно за свиней, набрали в команду геев, наркоманов и уголовников, морально разложились, а еще чего-то хрюкают.
ТЕБЯ МОЛЛО УКУСИЛ
Заполярный
Заполярный ответил ЦСКА 06
   211 / 887
25 февраля в 22:52
Конкретные цифры это 7-0 с Ливерпулем у вас. И 4- 0 по сумме двух матчей у ЦСКА с Реалом. Вот это самые конкретные цифры.
И ШЕСТЬ ШТУК ОТ СПАРТАКА. ЭТИ ЦИФРЫ САМЫЕ КОНКРЕТНЫЕ
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   231 / 887
25 февраля в 22:37
Пылесосный газосос!😂😂😂
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил kilot11
   433 / 887
25 февраля в 22:25
Классно сказал ты это, но забыл добавить 4 место в лиге чемпионов а не 4 место в лиге Европы как у Спартака. У ЦСКА это после грандиозных побед с Реалом а у вас грандиозных поражений с Рапидом паок и т д и т п
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Ангел неБесГрешен
   107 / 887
25 февраля в 22:13
Клиенты Селюка не пойдут на понижение в питерский проект без истории
kilot11
kilot11 ответил ЦСКА 06
   542 / 887
25 февраля в 21:42
еще конкретнее цифра четвертого места в группе, после грандиозных побед на Реалом-))))
4RT
4RT
   337 / 887
25 февраля в 21:25
Ему сосать не привыкать
pomor45
pomor45
   172 / 887
25 февраля в 20:48
Затаил обиду, что Яя Туре не запылесосили.
Телогрейка
Телогрейка ответил dok66
   718 / 887
25 февраля в 20:39
Не у тех со...
dok66
dok66
   352 / 887
25 февраля в 20:19
Селюк расстроен пылесосом Зени. Не тех сосет )
Т34
Т34 ответил Гавроша
   21 / 887
25 февраля в 19:44
Посмотри на свой спартак.
Хорошо, посмотрю))) Как только, так сразу!
kingoffam
kingoffam ответил 112910415
   184 / 887
25 февраля в 19:16
Т.е. тех миллионов, которые были потрачены за последние годы мало?А сколько вам нужно, чтобы хотя бы выиграть ЧР?В 5 раз больше или в 10?А может просто забить на вас,как на бесполезный актив?
beefs
beefs
   117 / 887
25 февраля в 18:52
Зенит народная команда и делает все для народа, а кто спросит?
Troj
Troj
   844 / 887
25 февраля в 18:38
Фк Зенит ФК ГаСпром! Сосали,сосём и будем сосать!
112910415
112910415
   74 / 887
25 февраля в 17:42
напрасно злобствует этот Селюк!
ясно же, что без хорошего усиления не достичь ярких побед!
вот будешь локти кусать, Селюк, когда самобытная лазурная команда
снова блестяще возьмёт 5 место в РПЛ!
Гражданин России
Гражданин России
25 февраля в 17:26
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил 25процентный клоун
       433 / 887
    25 февраля в 17:17
    Конкретные цифры это 7-0 с Ливерпулем у вас. И 4- 0 по сумме двух матчей у ЦСКА с Реалом. Вот это самые конкретные цифры.
    Степка питерский
    Степка питерский ответил Ivberda
       160 / 887
    25 февраля в 16:57
    А что же у тебя машина с московскими номерами, никак у тарасовки фердун московских бабок обирает?
    зенит воруют деньги из федерального бюджета, тут без разницы какие номера у машин.
    Багор
    Багор
    25 февраля в 16:35
    Стыдно за свиней, набрали в команду геев, наркоманов и уголовников, морально разложились, а еще чего-то хрюкают.
    Denkuz
    Denkuz
       66 / 887
    25 февраля в 16:31
    Трансферная политика тарасни всегда приводит к последнему месту в еврокубках, и неописуемому ежегодному позору, то 7-0, то 1-18, то АЕК, то ПАОК, а то и Рапид.
    Подотдел очистки Тарасовки
    Подотдел очистки Тарасовки ответил 25процентный клоун
       90 / 887
    25 февраля в 16:28
    с 0-3 болит?))) 17 марта заново заправим)))
    Уж вам пятерик знаком, как никому другому, от Зенита.
    FeelMyBanana
    FeelMyBanana
       413 / 887
    25 февраля в 15:43
    И после этих покупок сосет также,как пылесос)
    Garrincha58
    Garrincha58
       505 / 887
    25 февраля в 15:40
    это всё лимит поэтому они напокупали Новосельцева Дзюбу Ерохина Оздоева Заболотного Терентьева Жиркова Кокорина Лунева Набиуллина никогда бы их небыло в Зените
    Т34
    Т34 ответил Leningrad 84
       21 / 887
    25 февраля в 15:34
    Сильно переживаешь по этому поводу?
    Ничуть! Это ваши проблемы. Хотите переживайте, хотите нет. Я просто сказал о свершившемся факте. А факты, сам знаешь, вещь упрямая.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Подотдел очистки Тарасовки
       3 / 887
    25 февраля в 15:33
    с 0-3 болит?))) 17 марта заново заправим)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил ЦСКА 06
       3 / 887
    25 февраля в 15:32
    ты про што? я привел конкретные цифры конкретного матча ,а про ваш картонный кубок есть статья на соккере,стыдно... как и за 25% с Реалом
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