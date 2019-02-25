Селюк: «В последнее время „Зенит“ покупал как пылесос»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк размышляет о последних трансферах «Зенита».

Надо признать, что на этот раз «Зенит» действительно приобрел нормальных футболистов. Другое дело, что я не знаю, сколько он потратил, ведь очень важный момент - соотношение цены и качества. Одно дело приобретать футболиста за 15 млн, а другое дело - за 3. Если убивать деньгами, то можно приобрести кого угодно. В последнее время «Зенит» покупал как пылесос: брал и мусор. То есть футболистов, которые никогда не усилили бы «Зенит». Вспомните Новосельцева, Молло. Примерно в это же время набрали аргентинцев, которые особо в игру не вписались.