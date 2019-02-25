Газизов: «Мы все будем поддерживать Дюкова и помогать ему»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал избрание Александра Дюкова на пост главы РФС.
Александру Валерьевичу пока надо вникнуть в ситуацию, чтобы определить основные направления работы. Но мы все будем его поддерживать и помогать ему. Хочу отметить, что единогласная поддержка при голосовании в его пользу говорит о том, что вся футбольная семья консолидировалась вокруг одного человека. Все всё понимают и поддерживают Дюкова. Мы — члены одной команды. Будем работать и вместе преодолевать имеющиеся трудности.
Для нас очень важно, что человек хорошо знает профессиональный футбол. В то же время Дюков долго работает во главе крупной нефтедобывающей компании, что подразумевает глубокое взаимодействие с регионами — основные вопросы решаются именно там. Поэтому уверен, что многолетнее клубное прошлое нового президента РФС не приведет к ущемлению в чем-то региональных федераций.
"...он хорошо знает профессиональный футбол..."
Хорошо он может бабло пилить с товарищами по партийному цеху.
"...он хорошо знает профессиональный футбол..."
Хорошо он может бабло пилить с товарищами по партийному цеху.