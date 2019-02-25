Газизов: «Мы все будем поддерживать Дюкова и помогать ему»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал избрание Александра Дюкова на пост главы РФС .

Александру Валерьевичу пока надо вникнуть в ситуацию, чтобы определить основные направления работы. Но мы все будем его поддерживать и помогать ему. Хочу отметить, что единогласная поддержка при голосовании в его пользу говорит о том, что вся футбольная семья консолидировалась вокруг одного человека. Все всё понимают и поддерживают Дюкова. Мы — члены одной команды. Будем работать и вместе преодолевать имеющиеся трудности.