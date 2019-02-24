Дель Пьеро стал владельцем американского футбольного клуба

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Россия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2.95 2.95 2.7
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:00 Матч перенесен  Челси -:-  Брайтон энд Хоув - - -
17:05 Идет первый тайм, 29’  Ман Юнайтед 0:0  Ливерпуль - - -
17:05 30’  Арсенал 2:0  Саутгемптон 1.5 4.4 6.3
Англия. Кубок Лиги 2018/2019, Финал 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 5.8 4.5 1.52
Испания. Примера 2018/2019, 25 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Леганес 1:1  Валенсия 14 4.05 1.35
18:15 сегодня  Атлетико М -:-  Вильярреал 1.5 3.9 7.7
20:30 сегодня  Вальядолид -:-  Бетис - - -
22:45 сегодня  Леванте -:-  Реал 5.35 5 1.5
Италия. Серия А 2018/2019, 25 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  Сампдория 1:0  Кальяри 1.95 2.9 5
17:00 33’  Кьево 0:0  Дженоа 3.3 3.1 2.35
17:00 33’  Болонья 0:0  Ювентус 7 3.8 1.55
17:00 34’  Сассуоло 0:0  СПАЛ 2 3.3 4
20:00 сегодня  Парма -:-  Наполи 10 5 1.33
22:30 сегодня  Фиорентина -:-  Интер 2.85 3.3 2.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:30 5’  Ганновер-96 0:0  Айнтрахт Ф 5 4.05 1.65
20:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Байер 1.85 3.8 4
Франция. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
17:00 36’  Нант 0:0  Бордо 2.25 2.95 3.75
17:00 35’  Тулуза 0:0  Кан 1.8 3.5 4.7
17:00 35’  Монпелье 1:1  Реймс 2.15 3.1 3.8
19:00 сегодня  Ренн -:-  Марсель 2.7 3.55 2.5
23:00 сегодня  Монако -:-  Лион 3 3.4 2.35
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Арсенал К 0:2  Десна 3.9 3.1 2
18:00 сегодня  Ворскла -:-  Карпаты 2.05 3 3.85
Австралия. А-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 0:0 Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 3.4 2.15 3.25
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 1:1 Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 16 4.5 1.28
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:30 47’ Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 0:0 Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2.45 3.15 2.85
16:30 49’ Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 1:0 Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 2.6 3.05 2.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 5.8 4.3 1.5
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
12:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РидРид 1:1 Логотип футбольный клуб Ворвартс СтерВорвартс Стер - - -
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи 1:2 Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил 1.5 3.8 6.5
17:30 5’ Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит 0:0 Логотип футбольный клуб ЗираЗира 2.15 3.4 3.1
Албания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 75’ Логотип футбольный клуб КукесКукес 3:1 Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза 2 2.55 5.4
16:00 79’ Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти 1:1 Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи 9 3.75 1.4
Англия. Лига Один 2018/2019, 34 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 1:1 Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 1.63 3.85 5.2
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 0:0 Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо 3.15 2.05 3.9
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 1:3 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 11 3.6 1.43
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 1.27 5.5 10
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине 2:0 Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио 1:1 Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 2:3 Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина 0:2 Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра 0:1 Логотип футбольный клуб Браун де АдрогеБраун де Адроге - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С -:- Логотип футбольный клуб Лос Андес (Ломас-де-Самора)Лос Андес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй -:- Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон -:- Логотип футбольный клуб КильмесКильмес 2 2.85 4.3
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
16:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 1:1 Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 6.8 3.8 1.52
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 1.7 3.5 4.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.2 3.35 3.05
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюбизТюбиз -:- Логотип футбольный клуб Оуд-Хеверли (Левен)Оуд-Хеверли - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 0:3 Логотип футбольный клуб Локомотив Соф (София)Локомотив Соф - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 1:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 1.14 6.6 20
16:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 1:0 Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 1.95 3.15 4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 1.37 4.4 8
Бразилия. Лига Баияно 2019, 7 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф -:- Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 6 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 8 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АймореАйморе -:- Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 8 тур 1 X 2
17:00 22’ Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 0:0 Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин -:- Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова 1.2 6 11
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 4.5 1.78 3.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос -:- Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия 2.05 3.2 3.6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 1:1 Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 1.45 3.65 9.5
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге 0:0 Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 3.4 1.8 4.6
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2:1 Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 24 4.8 1.23
Германия. Третья лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 1:1 Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.75 3.4 4.6
16:00 77’ Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 0:1 Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 6.3 3.45 1.58
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 8 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 0:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 78’ Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2:0 Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 1.55 3.2 9
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 2.2 2.95 3.85
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 1.32 4.8 10.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХоброХобро 2:0 Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг 1.42 3.5 11
16:00 77’ Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1:1 Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 4.9 2.45 2.13
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 4.5 3.7 1.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю -:- Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 34’ Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна 0:0 Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс -:- Логотип футбольный клуб Араб Контракторс (Каир)Араб Контракторс - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.9 3.3 3.85
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 5.6 4.3 1.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индиан Эрроуз (Калькутта)Индиан Эрроуз 2:2 Логотип футбольный клуб Реал КашмирРеал Кашмир - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ченнай СитиЧеннай Сити 3:1 Логотип футбольный клуб Мохун Баган (Калькутта)Мохун Баган 1.02 16 50
Испания. Сегунда 2018/2019, 27 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2:3 Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 3.65 3.35 2.02
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 2.3 3 3.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.5 2.8 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 2.3 3 3.2
Италия. Серия B 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 2.1 3 3.7
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 35’ Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1:1 Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 2.3 3.55 2.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 2.2 3.5 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Колумбия. Примера А 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:1 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 3:0 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 5 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо -:- Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа -:- Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер -:- Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал -:- Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 2:1 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 0:1 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес -:- Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита -:- Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 37’ Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 0:0 Логотип футбольный клуб Рапид (Уэд-Зем)Рапид - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик СафиОлимпик Сафи -:- Логотип футбольный клуб Молоудиа УдждаМолоудиа Уджда - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт 3:0 Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю - - -
07:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлЛос-Анджелес Гэл 1:3 Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо Рэпидс - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб Флора (Таллин)Флора - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХельсингборгХельсингборг -:- Логотип футбольный клуб КальмарКальмар - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 3:0 Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 3:0 Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 0:0 Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПачукаПачука 3:1 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса 1:2 Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг 1:5 Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 12 4.9 1.28
16:30 49’ Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 0:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 1.72 3.75 4.6
16:30 48’ Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 0:1 Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 9 5.4 1.3
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 5.3 4 1.55
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:30 48’ Логотип футбольный клуб Спарта Рот (Роттердам)Спарта Рот 3:0 Логотип футбольный клуб Гоу Эхед Иглс (Девентер)Гоу Эхед Иглс 1.09 8.5 22
Парагвай. Примера дивизион 2019, 7 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 3:3 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун 1:1 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:30 5’ Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 0:0 Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл 2.25 3.1 3.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 2.35 3 3.1
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 2.45 3.1 3
Португалия. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фаренсе (Фару)Фаренсе 1:2 Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра 4.5 2.5 2.18
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бенфика-2 (Лиссабон)Бенфика-2 1:2 Логотип футбольный клуб Кова-да-ПиедадиКова-да-Пиедади 1.3 4.7 10.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Академико ВизеуАкадемико Визеу -:- Логотип футбольный клуб Брага-2Брага-2 2.1 3.1 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрокаАрока -:- Логотип футбольный клуб Порту-2Порту-2 - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория Гимарайнш 2Витория Гимарайнш 2 -:- Логотип футбольный клуб Варзим (Повуа-де-Варзин)Варзим 2.2 3.05 3.45
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭшторилЭшторил -:- Логотип футбольный клуб Академика (Коимбра)Академика 1.88 3.15 4.3
Румыния. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан 2.45 2.75 3.25
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 2.05 3.1 3.7
Румыния. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пандурий (Тыргу-Жиу)Пандурий 0:2 Логотип футбольный клуб Петролул (Плоешти)Петролул - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички 3:0 Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
16:00 75’ Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад 1:1 Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав 3:0 Логотип футбольный клуб АлуминийАлуминий - - -
17:30 4’ Логотип футбольный клуб ДомжалеДомжале 0:0 Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар 1.45 4.4 6
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб КршкоКршко -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л 7 4.5 1.4
Турция. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГиресунспорГиресунспор 1:2 Логотип футбольный клуб Алтай (Семей)Алтай 5.6 2.9 1.78
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КарабюкспорКарабюкспор 1:3 Логотип футбольный клуб ЭлазигспорЭлазигспор - - -
16:00 74’ Логотип футбольный клуб ДенизлиспорДенизлиспор 0:1 Логотип футбольный клуб Османлыспор (Анкара)Османлыспор 3.15 2.3 3.05
16:00 72’ Логотип футбольный клуб Газиантеп ББГазиантеп ББ 1:1 Логотип футбольный клуб ЭскишехирспорЭскишехирспор 1.73 3.05 5.7
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 2:1 Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор 4.4 1.65 4.4
16:00 72’ Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 0:1 Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 2.9 2.2 3.75
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 1.3 5.3 8.5
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 36’ Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 0:0 Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг 3.4 3.1 2.15
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 1.65 3.3 5.8
Чехия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 1.5 4 6
Чили. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб О'Хиггинс (Ранкагуа)О'Хиггинс 1:0 Логотип футбольный клуб УнивЧили (Сантьяго)УнивЧили 1.3 4.2 17
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 0:0 Логотип футбольный клуб Кокимбо УнидоКокимбо Унидо - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль -:- Логотип футбольный клуб Аудакс (Сантьяго)Аудакс - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Палестино (Сантьяго)Палестино -:- Логотип футбольный клуб Уачипато (Талькауано)Уачипато 2.7 3.1 2.6
Чили. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья 1:1 Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион (Сан Фелипе)Унион 0:1 Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс 0:2 Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТунТун -:- Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 1.65 3.85 4.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн 2.05 3.55 3.35
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон 0:5 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик 0:3 Логотип футбольный клуб Фри Стэйт Старс (Бетлехем)Фри Стэйт Старс - - -
16:30 46’ Логотип футбольный клуб Блэк Леопардс (Полокване)Блэк Леопардс 0:0 Логотип футбольный клуб ХайлендсХайлендс - - -
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Дель Пьеро стал владельцем американского футбольного клуба

сегодня, 16:52

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро стал владельцем любительского футбольного клуба «LA10 FC», который соревнуется в United Premier Soccer League - одной из любительских лиг США.

Футбол для меня связан с чистой страстью. Я всегда этого хотел - иметь собственную маленькую команду.

В конце прошлого лета я решил стать владельцем небольшой футбольной команды из Лос-Анджелеса в партнерстве с EDGE Americas Sports - фирмой, соучредителем которой я являюсь, и моим деловым партнером Джеффри Уоленом.

Это приключение сразу же меня покорило, и сегодня я впервые официально сообщаю об этом волнующем событии. Команда называется «LA10 FC», наши цвета черно-белые.

В дебютном сезоне мы заняли первое место в своем дивизионе и получили повышение в лиге UPSL. За весь сезон нас никто не победил.

Благодарю весь технический персонал, менеджмент и игроков. Весной мы вернемся на поле. Мне это нравится, потому что я возвращаюсь ко временам, когда всё было просто игрой.

Будете за нас болеть?

Напомним, в январе бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм решил приобрести 10 % акций клуба «Солфорд Сити», представляющего пятый по силе дивизион Англии.

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ДАША Д
ДАША Д
   211 / 893
сегодня в 17:17
Вот тут он все деньги и потеряет.
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