Дель Пьеро стал владельцем американского футбольного клуба

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро стал владельцем любительского футбольного клуба «LA10 FC», который соревнуется в United Premier Soccer League - одной из любительских лиг США.
Футбол для меня связан с чистой страстью. Я всегда этого хотел - иметь собственную маленькую команду.
В конце прошлого лета я решил стать владельцем небольшой футбольной команды из Лос-Анджелеса в партнерстве с EDGE Americas Sports - фирмой, соучредителем которой я являюсь, и моим деловым партнером Джеффри Уоленом.
Это приключение сразу же меня покорило, и сегодня я впервые официально сообщаю об этом волнующем событии. Команда называется «LA10 FC», наши цвета черно-белые.
В дебютном сезоне мы заняли первое место в своем дивизионе и получили повышение в лиге UPSL. За весь сезон нас никто не победил.
Благодарю весь технический персонал, менеджмент и игроков. Весной мы вернемся на поле. Мне это нравится, потому что я возвращаюсь ко временам, когда всё было просто игрой.
Будете за нас болеть?
Alla fine della scorsa estate ho deciso di diventare proprietario di una piccola squadra di calcio, a Los Angeles, si chiama LA10 FC, i nostri colori sociali sono il bianco, il nero e il grigio...— Alessandro Del Piero 🄰🄳🄿⑩ (@delpieroale) 24 февраля 2019 г.
👉 https://t.co/t6Qli6n1Zt #ADP10 #LA10FC pic.twitter.com/sUA8z77YiK
Напомним, в январе бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм решил приобрести 10 % акций клуба «Солфорд Сити», представляющего пятый по силе дивизион Англии.