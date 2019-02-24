Дель Пьеро стал владельцем американского футбольного клуба

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро стал владельцем любительского футбольного клуба «LA10 FC», который соревнуется в United Premier Soccer League - одной из любительских лиг США .

Футбол для меня связан с чистой страстью. Я всегда этого хотел - иметь собственную маленькую команду.

В конце прошлого лета я решил стать владельцем небольшой футбольной команды из Лос-Анджелеса в партнерстве с EDGE Americas Sports - фирмой, соучредителем которой я являюсь, и моим деловым партнером Джеффри Уоленом.

Это приключение сразу же меня покорило, и сегодня я впервые официально сообщаю об этом волнующем событии. Команда называется «LA10 FC», наши цвета черно-белые.

В дебютном сезоне мы заняли первое место в своем дивизионе и получили повышение в лиге UPSL. За весь сезон нас никто не победил.

Благодарю весь технический персонал, менеджмент и игроков. Весной мы вернемся на поле. Мне это нравится, потому что я возвращаюсь ко временам, когда всё было просто игрой.

Будете за нас болеть?