Черчесов прокомментировал инцидент с Аррисабалагой и Сарри

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал инцидент в финале Кубка Лиги между «Челси» и «Манчестер Сити», который в серии послематчевых пенальти выиграли «горожане». В конце дополнительного времени вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену.

Таких случаев у меня не было. Наверное, нужен диалог. Если есть травма, надо спросить игрока и доктора. Если футболист готов, зачем делать лишнюю замену? Зачем? Какое-то недопонимание. Если это тактическая замена, то игрок должен уходить. Непонятен смысл замены этой: из-за травмы или под серию пенальти? Ведь если он здоров, то пусть играет. Думаю, там проблема коммуникации скорее. На моей памяти такого не было и, надеюсь, не будет.