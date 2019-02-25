Бензема: «Раньше мне приходилось играть на Роналду, а теперь я лидер атаки»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 5’  Леганес 0:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 20’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 2’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 3’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 7’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 34’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 48’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 5’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 0:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 7’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 5’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 51’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай -:- Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 21’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 0:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
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00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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Бензема: «Раньше мне приходилось играть на Роналду, а теперь я лидер атаки»

25 февраля 2019, 15:42

Форвард «Реала» Карим Бензема рассказал о своей роли в команде.

Сейчас я лидер атаки, а раньше мне приходилось постоянно играть на Роналду, чтобы он забил как можно больше голов. Это означало, что я был на втором плане, но теперь все изменилось. Я хочу забивать. 

Недавно француз стал четвертым игроком в истории, забившим 60 голов в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
lexatver
lexatver ответил Гавроша
   521 / 887
26 февраля в 18:14
Правильно говоришь, только все наоборот - роналду больше всех бьет по-воротам.
Ну бить по воротам и иметь такие моменты которые не забивает Бензема маленько разные вещи)
рус фан
рус фан
   250 / 887
25 февраля в 21:10
У Бенза реализация голевых моментов хромает, на его месте Агуэро на мой взгляд закладывал бы больше 20 голов за сезон в Ла Лиге.
Гавроша
Гавроша ответил lexatver
   24 / 887
25 февраля в 20:39
Это понятно конечно! Но если Роналду нужно было 1-2 момента чтобы забить, то тебе моментов 10. Всегда лучше играть на того, кто не транжирит голевые ситуации...
Правильно говоришь, только все наоборот - роналду больше всех бьет по-воротам.
95-shishani-95
95-shishani-95
   66 / 887
25 февраля в 20:07
Был бы рад, если б ты забивал свои моменты как Роналду!!!
Буду только рад, если превзойдешь Роналду и Месси!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Funny_Smailik
   66 / 887
25 февраля в 20:05
Оппа, бревно уже призналось что работало на статистику геля, работая подносчиком, кто следующий? Мы то уже давно знали что все рекорды шампуня искусственные :)
Розовые очки не позволяют видеть как вся Барса тащит Меську!!!???
Слайш
Слайш
   522 / 887
25 февраля в 20:02
Не только как футболист бревно, но и как человек го....но.. Не ожидал такой дичи от него
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   185 / 887
25 февраля в 19:39
раньше один был замыкатель и пенальтист теперь же я занял его место и у меня уже получается и замыкать и даже пендали реализую вот это я бенз так бенз одним словом полено как было так и осталось только самооценка завышаться начала
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   20 / 887
25 февраля в 19:19
Такие высказывания недопустимы и глупы. Вот выйдет Бензема на пенсию и будет писать мемуары сколько хочет.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   287 / 887
25 февраля в 19:16
Оппа, бревно уже призналось что работало на статистику геля, работая подносчиком, кто следующий? Мы то уже давно знали что все рекорды шампуня искусственные :)
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   209 / 887
25 февраля в 19:02
Надеюсь это ненадолго. В след сезоне не хочу видеть тебя в основе.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   644 / 887
25 февраля в 18:58
Честно говоря, это было оправданно. Ты мажешь постоянно. Из 10 ударов забьёшь 1-2.. Кри Ро же забьёт больше. Плюс Кри Ро головой хорошо замыкал и бил с обеих ног. Поэтому все было правильно. И дело не в эгоизме Криштиано, будь я тренером, тоже бы приказал ему отдавать пасы.
neomessi
neomessi
   144 / 887
25 февраля в 18:07
Как будто Америку открыл.
No problem
No problem
   39 / 887
25 февраля в 18:07
Зачем это говорить сейчас?,
в лицо сказать было не судьба?,
а ведь было время,когда Роналду затыкал ротан всему Бернабеу,чтоб те не гнобили а наоборот поддерживали Бенза аплодисментами...

Лидер атак Мадрида?),
ну Ок,статистика не будет врать в конце сезона.
shur
shur
25 февраля в 17:56
...освободившись от оков,запел французский соловей,почёл бы за честь с Роном ведь поиграл,неблагодарный!!!
дурман
дурман ответил BARCDJIN
   178 / 887
25 февраля в 17:47
Скорее Марсело играл в Роналду😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Сантус
Сантус
   85 / 887
25 февраля в 17:13
...лидер атаки....Оно и видно Карим,оно и видно..Какой лидер,такая и атака..
FERIS
FERIS
   186 / 887
25 февраля в 17:12
Мда Карим тебе до Роналду как до луны.
BARCDJIN
BARCDJIN
   83 / 887
25 февраля в 16:44
Иногда Роналду играл в Марселу..

аха-ах)
95-shishani-95
95-shishani-95
   66 / 887
25 февраля в 16:23
Это понятно, что все играли на Роналду, как и на Месси в Барсе! На Месси даже больше играют, чем на Роналду! Его постоянно ищут на поле. Конечно они оба очень хорошо реализовывали свои моменты.
Ни Роналду, ни Месси никто без своих команд!!!
Заратустра
Заратустра
   139 / 887
25 февраля в 16:22
Вот как на самом деле относились партнёры к Роналду в Реале. Самовлюбленных эгоистов никто не любит, но приходилось льстить ему и петь дифирамбы пока в одном клубе играли.
Alexander Garmash
Alexander Garmash
25 февраля в 16:17
Скажи кому пару лет назад, что лидер атак Реала образца 2019 года - это (барабанная дробь) Бензема... мда
Заратустра
Заратустра
   139 / 887
25 февраля в 16:14
Ахаха, каримка срывает покровы))
aventure61
aventure61
   657 / 887
25 февраля в 16:13
Дурилка картоная,что с роналду,что без него ты дубом был дубом и остался.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   50 / 887
25 февраля в 16:11
Еще одна крыса подъехала)
Сколько уже таких в Реале набралось?
Именно так их называют всякие нгу и ему подобные персофаны.
Alladins
Alladins
   44 / 887
25 февраля в 16:03
Сам пока не тянешь на Роналду.
lexatver
lexatver
   521 / 887
25 февраля в 15:57
Это понятно конечно! Но если Роналду нужно было 1-2 момента чтобы забить, то тебе моментов 10. Всегда лучше играть на того, кто не транжирит голевые ситуации...
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