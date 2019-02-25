Бензема: «Раньше мне приходилось играть на Роналду, а теперь я лидер атаки»

Форвард «Реала» Карим Бензема рассказал о своей роли в команде.
Сейчас я лидер атаки, а раньше мне приходилось постоянно играть на Роналду, чтобы он забил как можно больше голов. Это означало, что я был на втором плане, но теперь все изменилось. Я хочу забивать.
Недавно француз стал четвертым игроком в истории, забившим 60 голов в Лиге чемпионов.
Буду только рад, если превзойдешь Роналду и Месси!!!
Буду только рад, если превзойдешь Роналду и Месси!!!
в лицо сказать было не судьба?,
а ведь было время,когда Роналду затыкал ротан всему Бернабеу,чтоб те не гнобили а наоборот поддерживали Бенза аплодисментами...
Лидер атак Мадрида?),
ну Ок,статистика не будет врать в конце сезона.
в лицо сказать было не судьба?,
а ведь было время,когда Роналду затыкал ротан всему Бернабеу,чтоб те не гнобили а наоборот поддерживали Бенза аплодисментами...
Лидер атак Мадрида?),
ну Ок,статистика не будет врать в конце сезона.
аха-ах)
аха-ах)
Ни Роналду, ни Месси никто без своих команд!!!
Ни Роналду, ни Месси никто без своих команд!!!
Сколько уже таких в Реале набралось?
Именно так их называют всякие нгу и ему подобные персофаны.
Сколько уже таких в Реале набралось?
Именно так их называют всякие нгу и ему подобные персофаны.