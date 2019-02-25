Бензема: «Раньше мне приходилось играть на Роналду, а теперь я лидер атаки»

Форвард «Реала» Карим Бензема рассказал о своей роли в команде.

Сейчас я лидер атаки, а раньше мне приходилось постоянно играть на Роналду, чтобы он забил как можно больше голов. Это означало, что я был на втором плане, но теперь все изменилось. Я хочу забивать.