Тащи: «Кокорин родился в рубашке, ему в жизни все быстро доставалось»

Бывший хавбек московского «Динамо» Борис Тащи прокомментировал инцидент с футболистом «Зенита» Александром Кокориным.

Ужас. Он оказался не в том месте и не в то время. Не знаю подробностей, но то, как он вел себя — неправильно. Видеть в новостях лицо Саши в зале суда действительно неприятно. Больно смотреть на его маму. Но заключение годами — это слишком серьезно. Ситуация того не требует. Времени, которое он там провел, уже достаточно, чтобы изменить его подход к жизни.

Я знаю Кокорина с хорошей стороны — как вальяжного парня, которого все любили. Все и везде! Он как ребенок, такой типаж. То, что они сделали, — ошибка. Но, возможно, кому-то другому это сошло бы с рук. Сейчас смотрю, как люди меняют отношение к ситуации — с агрессии на осознание того, что это чересчур.

Надеюсь, все не закончится длительным заключением, но самое главное — вынести уроки. Я даже с друзьями обсуждал: 7 утра, дождь, реально холодно, а вы кого-то по улице гоняете. Но ты футболист сборной. Зачем это надо? Езжай домой. Я, конечно, тоже гулял, но меня это удивляет.

Саша родился в рубашке, ему в жизни все быстро доставалось. Но иногда происходит по-другому. Это будет хорошим уроком.