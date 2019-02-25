Тащи: «Кокорин родился в рубашке, ему в жизни все быстро доставалось»

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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Тащи: «Кокорин родился в рубашке, ему в жизни все быстро доставалось»

25 февраля 2019, 14:16

Бывший хавбек московского «Динамо» Борис Тащи прокомментировал инцидент с футболистом «Зенита» Александром Кокориным.

Ужас. Он оказался не в том месте и не в то время. Не знаю подробностей, но то, как он вел себя — неправильно. Видеть в новостях лицо Саши в зале суда действительно неприятно. Больно смотреть на его маму. Но заключение годами — это слишком серьезно. Ситуация того не требует. Времени, которое он там провел, уже достаточно, чтобы изменить его подход к жизни.

Я знаю Кокорина с хорошей стороны — как вальяжного парня, которого все любили. Все и везде! Он как ребенок, такой типаж. То, что они сделали, — ошибка. Но, возможно, кому-то другому это сошло бы с рук. Сейчас смотрю, как люди меняют отношение к ситуации — с агрессии на осознание того, что это чересчур.

Надеюсь, все не закончится длительным заключением, но самое главное — вынести уроки. Я даже с друзьями обсуждал: 7 утра, дождь, реально холодно, а вы кого-то по улице гоняете. Но ты футболист сборной. Зачем это надо? Езжай домой. Я, конечно, тоже гулял, но меня это удивляет.

Саша родился в рубашке, ему в жизни все быстро доставалось. Но иногда происходит по-другому. Это будет хорошим уроком.

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Все комментарии
Byvaliy
Byvaliy ответил Литейный 4
   61 / 887
25 февраля в 15:05
Кто такая Тащи? Гыгыгы
Это та, что растащила динамо.
grazie100
grazie100 ответил LOpp
   344 / 887
25 февраля в 15:01
А что есть и другие мнения .За синяк можно влепить лет 7 8 или вас устроит 5 строгого.У нас за убийство двоих могут дать 5 лет , а потом выпустить через 2 года.Или важно что он может забивать летом в ворота Спартака?
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 887
25 февраля в 14:57
Кто такая Тащи? Гыгыгы
grazie100
grazie100
   344 / 887
25 февраля в 14:55
Футболист с красивой фамилией Тащи поделился своими чувствами и радость его видна , очевидна и неприятна
и говорит о нём всё. Клуб белоголубых имеет большой вес в правоохранительных органах...
LOpp
LOpp
   5 / 887
25 февраля в 14:52
московские жулики злостно заточили не виновного Кокорина в темницу сырую, тем самым ослабив Зенит перед стартом чемпионата. Но московские жулики не учли, что у Зенита есть джокер - Заболотный.
Знатог
Знатог
   262 / 887
25 февраля в 14:50
Ху из Тащи?
mihaluch
mihaluch ответил grazie100
   178 / 887
25 февраля в 14:50
Правильно у нас мажоры в Питере убивают катаясь обдолбанными по тротуару и получат пару лет, здесь за синяк который он поставил , обругавшего его человека, надо дать срок, так как это требуют московские фанаты,любящие закон и проломившие немало голов в Питере и других городах и не получившие за это даже 15 суток.
Про Питер ты прав, на Коломяжском проспекте обдолбанный водитель херачил по пешеходке я еле увернулся и пожилую женщину буквально из под колёс вытащил.А питерские менты вылавливают одиноких людей пьющих пиво на улице и пол дня маринуют в ментовке оформляя штраф.
Footbolista
Footbolista ответил Игорь Погорелов
   4 / 887
25 февраля в 14:49
А вот плеваться некрасиво)...и небезопасно...как говориться "плюнешь в уборщицу, попадешь в министра" тем более в Питере или Москве)...
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Игорь Погорелов
   156 / 887
25 февраля в 14:48
Одни мажорики куда не плюнь)))
Уточним, азеры-мажоры...
Leningrad 84
Leningrad 84
   156 / 887
25 февраля в 14:46
На этот раз рубашка (от СИЗО) не спасла...
time out
time out
   27 / 887
25 февраля в 14:45
Ему в жизни все быстро доставалось... Но не все (с)коту масленица.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов ответил Footbolista
   201 / 887
25 февраля в 14:44
Одни мажорики куда не плюнь)))
Footbolista
Footbolista
   4 / 887
25 февраля в 14:38
Кокоша сам подставился...винить некого...только себя...
Footbolista
Footbolista ответил grazie100
   4 / 887
25 февраля в 14:36
Не, этот мажор американца задавил...капец ему...
ermak6848
ermak6848
   200 / 887
25 февраля в 14:35
странно, когда самый " гуманный " суд в мире "выродит" Приговор...!?
grazie100
grazie100
   344 / 887
25 февраля в 14:30
Правильно у нас мажоры в Питере убивают катаясь обдолбанными по тротуару и получат пару лет, здесь за синяк который он поставил , обругавшего его человека, надо дать срок, так как это требуют московские фанаты,любящие закон и проломившие немало голов в Питере и других городах и не получившие за это даже 15 суток.
Footbolista
Footbolista
   4 / 887
25 февраля в 14:24
кокорин родился в полосатой рубашке...
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