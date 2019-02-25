Ганчаренко: «Травма Дзагоева стала сильным ударом для меня»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 5’  Леганес 0:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 19’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 1’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 2’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 6’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 33’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 47’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 4’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 0:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 6’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 4’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
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Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
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04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
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Ганчаренко: «Травма Дзагоева стала сильным ударом для меня»

25 февраля 2019, 18:23

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги последнего товарищеского матча с «Уфой» (2:1).

Надо сказать, что игра с «Уфой» отличалась от проведенных ранее в нынешнее межсезонье. Наши команды отличаются от скандинавских. Если те агрессивнее переходят в атаку, то представители российской Премьер-Лиги обороняются достаточно глубоко, вязко. Можно сказать, они лучше защищаются и действуют на стандартах.

Это был хороший матч на хорошем поле. Несмотря на закрытость «Уфы», удалось создать немало моментов. Кроме того, чувствовалось, что это последняя игра на сборе, когда футболисты чувствуют близость официальных матчей. Разумеется, мы хотели обойтись без травм и сохранить всех наших игроков к матчу с тульским «Арсеналом».

Если же говорить о сборах в целом, то мы отлично поработали. У нас были прекрасные условия. Единственное, что очень расстроило – травма Алана Дзагоева, это был сильный удар для меня. Алан усердно работал, очень старался. Увы, в футболе такое случается. Будем ждать возвращения Дзагоева на поле.

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 887
26 февраля в 05:51
К сожалению, это уже привычно!
Ладожский
Ладожский
   94 / 887
25 февраля в 23:16
Здоровья Дзагоеву!
Т34
Т34 ответил ДСА
   22 / 887
25 февраля в 22:47
Продать надо Дзагоева, и забыть.
Куда и кому? Все видят, что он давно уже не играет. Появляется на поле после травмы и опять получает новую. А сейчас еще и кресты, после которых не все восстанавливаются, до уровня игры до крестов. Так что не каждый рискнет его покупать.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ваня лучший
   3 / 887
25 февраля в 22:10
заметь,я пишу только свое мнение ,и я своих бойцов всегда осаждаю когда перетруждаются ,а ты только физрука бегаешь по всем веткам защищаешь. Виноват не Алан,и не случай ,если ты это не понимаешь то можешь хоть сотню постов со знаками вопросов настрочить,а мое правило такое - истина всегда рядом,не нужно вопросов ,если ответы на поверхности . Нужно следить за оборудованием и вовремя обслуживать , где-то масло через пять тысяч меняется ,а где-то через 60 ,а гдето капиталка давно ждет ,все это должен знать тренер,а тебе всех под одно загнать. Или по твоему Вагнер сильно вкладывался в 28 лет ? )))
SHMEL
SHMEL
   43 / 887
25 февраля в 20:50
Хороший сбор,следил за его событиями постоянно,с большим интересом.Хорошо поработали,надеюсь и результат будет отличным!Вперёд ЦСКА!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   52 / 887
25 февраля в 20:42
Для ВМГ потеря Алана сильный удар, НО потеря его не так страшна, ибо есть в команде игроки способные успешно его заменить. ИМХО.
VIPded
VIPded
   108 / 887
25 февраля в 20:13
Да уж, так хорошо сборы проходили... И тут, на тебе, в оконцовке травма Дзаги...(((
Всем Здоровья!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил 25процентный клоун
   30 / 887
25 февраля в 19:41
Гончаренко обязан знать ,что Алан хрустальный и к нему нужен индивидуальный подход ,это не случайность типа его "увы,в футболе такое случается" ,нет,это вина тренера
Т.е. нужно было его не выпускать на поле? Он же травмировался в игре, а не на тренировке. ВМГ должен был сказать " Алан, не бегай, не бей по мячу, не отнимай мяч" Так? Что ты уважаемый. какой то странный стал. Если можно , конечно, пиши советы поумнее. Ладно?
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   132 / 887
25 февраля в 19:41
Придется армейцам за себя и за Дзагоева биться за титул!
RIR68
RIR68
   184 / 887
25 февраля в 19:27
с этим нужно смириться и принять, как факт.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   49 / 887
25 февраля в 19:16
Если бы Дзага не травмировался, в каждой игровой линии было бы по опытному подсказчику: Акинфеев-Набабкин-Дзага-Абель. Для молодежи это было бы крайне полезно, да и результаты, скорее всего, стабильней.
Ну а так Дзаге здоровья, конечно.
oncha
oncha
   76 / 887
25 февраля в 19:09
Здоровья Дзагоеву, но много ли он играл в последнее время.
Суеверный
Суеверный
   111 / 887
25 февраля в 19:07
Жаль. С Дзагоевым чаще стали ассоциировать слово "травма", а раньше были "гол", "передача"....
cska plus
cska plus
   12 / 887
25 февраля в 18:58
Жаль конечно, Алану здоровья, армейцам удачи и побед!
ДСА
ДСА
   140 / 887
25 февраля в 18:57
Продать надо Дзагоева, и забыть.
beefs
beefs
   116 / 887
25 февраля в 18:55
Ищи замену, Дзагоев уже не игрок...
STVA 1
STVA 1
   95 / 887
25 февраля в 18:52
Ни для кого не секрет , что Дзага склонен к травмам.Я думаю он держал в уме , что такое может произойти.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ваня лучший
   3 / 887
25 февраля в 18:46
Гончаренко обязан знать ,что Алан хрустальный и к нему нужен индивидуальный подход ,это не случайность типа его "увы,в футболе такое случается" ,нет,это вина тренера
Ваня лучший
Ваня лучший ответил 25процентный клоун
   30 / 887
25 февраля в 18:32
Слил парня ,чтобы при неудачах не собрал против него банду
А не уточнишь ли "мудрец" кто кого слил и с какой целью? Ты неутомимый источник всяких небылиц и фантазий. Может пора угомониться?
Ваня лучший
Ваня лучший
   30 / 887
25 февраля в 18:30
При склонности к травмам , в основном мышечным, у Дзагоева не отнять страсти в игре. Равнодушным на поле он не был никогда. Себя не жалел, хотя бы в том, что почти в каждой игре пытался бить по воротам в падении через себя. Жаль парня. Ему всего то 28 лет. Как минимум лет 5 еще можно играть. Теперь многое будет зависеть от реабилитации, ее нужно провести грамотно и без спешки. Если все будет хорошо , то к осени выйдет на поле.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 887
25 февраля в 18:27
Слил парня ,чтобы при неудачах не собрал против него банду
Морозовский
Морозовский
   6 / 887
25 февраля в 18:26
Крепись, Витя!
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