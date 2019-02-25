Ганчаренко: «Травма Дзагоева стала сильным ударом для меня»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги последнего товарищеского матча с «Уфой» (2:1).

Надо сказать, что игра с «Уфой» отличалась от проведенных ранее в нынешнее межсезонье. Наши команды отличаются от скандинавских. Если те агрессивнее переходят в атаку, то представители российской Премьер-Лиги обороняются достаточно глубоко, вязко. Можно сказать, они лучше защищаются и действуют на стандартах.

Это был хороший матч на хорошем поле. Несмотря на закрытость «Уфы», удалось создать немало моментов. Кроме того, чувствовалось, что это последняя игра на сборе, когда футболисты чувствуют близость официальных матчей. Разумеется, мы хотели обойтись без травм и сохранить всех наших игроков к матчу с тульским «Арсеналом».

Если же говорить о сборах в целом, то мы отлично поработали. У нас были прекрасные условия. Единственное, что очень расстроило – травма Алана Дзагоева, это был сильный удар для меня. Алан усердно работал, очень старался. Увы, в футболе такое случается. Будем ждать возвращения Дзагоева на поле.