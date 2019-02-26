Агент Тальяфико: «Из „Реала“ ещё не звонили, но слухи ходят»

Рикардо Шлипер, агент защитника «Аякса» Николаса Тальяфико, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

Ходят слухи, что Николас входит в трансферный лист «Реала» на позицию левого защитника, поскольку Марсело должен перейти в «Ювентус». Однако никто из «сливочных» мне пока не звонил.

Но о Николасе спрашивали другие клубы. У него есть двухлетний контракт с «Аяксом», сумма отступных в нём не прописана, но клуб уже установил стартовую цену для европейских клубов. И среди них есть один топ-клуб Испании.