Гаттузо: «„Милан“ сделал шаг назад с точки зрения качества игры»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подвёл итоги первого полуфинального матча Кубка Италии с «Лацио» (0:0).

С точки зрения качества недавних выступлений «Милана» мы сделали шаг назад. Но мы понимали, что исход противостояния будет решаться в двух матчах.

Нам противостоял физически сильный соперник, который постоянно прессинговал нас 4-5 игроками, так что с оборонительной задачей мы сегодня справились очень хорошо. К сожалению, мы допускали слишком много ошибок в финальной трети, и почти ничего не создали для Пёнтека.

Корреа постоянно опекал Бакайоко, и нам приходилось развивать атаку через других хавбеков, но мы продолжали пытаться атаковать через этот центральный канал. Сделать это должным образом у нас не получалось, и мы допустили 5 или 6 опасных контратак.

Я не согласен с теми, кто говорил, что «Лацио» находится не в лучшей форме. Они способны усыплять вас своей игрой, снижать её темп, а затем включиться и доставить вам проблемы.