Тухель: «Паредес провёл очень хороший первый тайм»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после победы над «Дижоном» (3:0) в четвертьфинале Кубка Франции прокомментировал игру экс-полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.

Паредес провёл очень хороший первый тайм, как и вся команда. Мы играли быстро, владели мячом более 70% времени, а точность наших передач была около 90%. Это довольно чётко отражает игру Леандро. Это его роль – задавать темп, ускорять игру при помощи передач.