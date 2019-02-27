Тухель: «Паредес провёл очень хороший первый тайм»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после победы над «Дижоном» (3:0) в четвертьфинале Кубка Франции прокомментировал игру экс-полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.
Паредес провёл очень хороший первый тайм, как и вся команда. Мы играли быстро, владели мячом более 70% времени, а точность наших передач была около 90%. Это довольно чётко отражает игру Леандро. Это его роль – задавать темп, ускорять игру при помощи передач.
Во втором тайме этого было слишком мало, а между игроками ПСЖ стало возникать слишком много пространства. Для «Дижона», который действовал очень смело, игра стала чуть более открытой.