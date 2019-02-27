«Наполи» готов сделать Икарди вторым по зарплате в Италии после Роналду

27 февраля 2019, 05:56

«Ювентус» и «Наполи» продолжают проявлять интерес к нападающему «Интера» Мауро Икарди. Согласно источнику, клуб из Неаполя уже сделал первый шаг и предложил игроку контракт с зарплатой в € 9 млн за сезон плюс ещё € 2 млн в виде бонусов.

Это может сделать Икарди самым высокооплачиваемым игроком в Серии А после форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Однако тот же источник утверждает, что «Интер» больше склоняется к тому, чтобы продать аргентинца в клуб из Турина.