Масалитин: «РПЛ нужно возвращаться на систему „весна-осень“»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал перенос матча «Арсенал» - ЦСКА из Тулы в Грозный за несколько дней до его проведения.

От этой ситуации пострадают в первую очередь болельщики Тулы. Но раз поле не готово, то переносить матч было необходимо. Вопрос только в том, почему не было заранее указано, что запасное поле будет в Грозном. Такие же моменты должны прописываться заведомо, согласно правилам.