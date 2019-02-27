Масалитин: «РПЛ нужно возвращаться на систему „весна-осень“»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал перенос матча «Арсенал» - ЦСКА из Тулы в Грозный за несколько дней до его проведения.
От этой ситуации пострадают в первую очередь болельщики Тулы. Но раз поле не готово, то переносить матч было необходимо. Вопрос только в том, почему не было заранее указано, что запасное поле будет в Грозном. Такие же моменты должны прописываться заведомо, согласно правилам.
А так, считаю, что рано еще возобновлять чемпионат в России. Не зря сейчас идет полемика на тему того, нужно ли возвращаться на систему «весна-осень». Я считаю, что нужно. У нас на выходных возобновляется РПЛ, а ни поля, ни стадионы у многих еще не находятся в должном состоянии. Помнится мне, как-то кто-то бросил клич, что построят манежи. Манежи европейского типа, действительно, решили бы многие наши проблемы. Но где они, где эти манежи? В итоге все и осталось, как всегда, на словах.
Хотите я составлю календарь бесплатно???!!!!!
Хотите я составлю календарь бесплатно???!!!!!
Просто тогда было много команд из южных республик ,а Москве разрешали играть в манежах .
Просто тогда было много команд из южных республик ,а Москве разрешали играть в манежах .
А пока только ЦентральныйСпортивныйКлубГинера второй раз отказывается играть в Туле . Остальные всегда играют . Стыдно за ЦСКГ .
А пока только ЦентральныйСпортивныйКлубГинера второй раз отказывается играть в Туле . Остальные всегда играют . Стыдно за ЦСКГ .
Н...я себе! Ни...я себе!
Посмотрел наверх, и действительно!
О..ительно !О..ительно! Вроде бы Есенин, слов нет, извиняюсь за эмоции.
Н...я себе! Ни...я себе!
Посмотрел наверх, и действительно!
О..ительно !О..ительно! Вроде бы Есенин, слов нет, извиняюсь за эмоции.