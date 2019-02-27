Масалитин: «РПЛ нужно возвращаться на систему „весна-осень“»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 13’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 87’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 90’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.45 4.3 6.3
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 44’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 86’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:1 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
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Масалитин: «РПЛ нужно возвращаться на систему „весна-осень“»

27 февраля 2019, 16:40
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал перенос матча «Арсенал» - ЦСКА из Тулы в Грозный за несколько дней до его проведения.

От этой ситуации пострадают в первую очередь болельщики Тулы. Но раз поле не готово, то переносить матч было необходимо. Вопрос только в том, почему не было заранее указано, что запасное поле будет в Грозном. Такие же моменты должны прописываться заведомо, согласно правилам.

А так, считаю, что рано еще возобновлять чемпионат в России. Не зря сейчас идет полемика на тему того, нужно ли возвращаться на систему «весна-осень». Я считаю, что нужно. У нас на выходных возобновляется РПЛ, а ни поля, ни стадионы у многих еще не находятся в должном состоянии. Помнится мне, как-то кто-то бросил клич, что построят манежи. Манежи европейского типа, действительно, решили бы многие наши проблемы. Но где они, где эти манежи? В итоге все и осталось, как всегда, на словах.

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Т34
   297 / 882
28 февраля в 09:19
Дочитал до эсэсэра и все с тобой стало ясно. То что я тебе отвечаю дальше догадайся сам, для меня это бан.
эсэсэр это реальность.А вот то что для тебя бан, это как в мультике --закрой глаза ладошкой и тебе не будет страшно.
Бестрофейный
Бестрофейный
   140 / 882
28 февраля в 05:44
Надоели уже эксперименты.
Арсений_88
Арсений_88
   209 / 882
28 февраля в 05:23
Надо с команд, которые не могут принимать матчи снимать очки, тогда и манежи построят. А так они все деньги на зарплаты пустили.
Byvaliy
Byvaliy
   60 / 882
28 февраля в 00:12
Давно пора.
starche
starche
   136 / 882
27 февраля в 20:42
Надеялись, что наши команды будут успешнее выступать в еврокубках, оказалось, что это далеко не так.
starche
starche
   136 / 882
27 февраля в 20:40
Точно. Осень- весна для северной страны - глупость. Крытых стадионов единицы. Травмы неизбежны, зрители околевают на холоде, да и почти не посещают матчи.
Т34
Т34 ответил kolpankolpan
   21 / 882
27 февраля в 20:23
А ты видел стадионы в советское время?Если видел то в статье своей просто врешь.В сравнение с сегодняшними стадионами советские уе......................даже невозможно сравнивать.Даже прежние Лужники до поля которых надо было смотреть в бинокль.География футбола была обширней, так все же был эсэсэр и такие команды из Грузии --"Динамо" Тбилиси, и Армении "Арарат" Ереван поддерживали ресурсом именно Республики являющиеся сейчас суверенными государствами.То-же было и с хохлами и прочими делегатами.И сборная эсэсэр-- это была сборная Мира.Какого, это другой вопрос.И играть стали лучше на клубном уровне.И Зенит и ЦСКА достигли Уже того, что сделали хохлы (Динамо К) и Грузины (Д Тбилиси) как команды эсэсэра, за всю историю этого эсэсэра.Насчет полей посмотри старые кадры--всю свою историю Советский футбол играл в основном на полулысых и земляных полях с жухлой травой и заканчивал в конце декабря в метель.а весной в марте месили глину.И посмотри сейчас на фото стадиона Урала..И баринов тогда было полно только все они назывались секретарями КПСС разного ранга.И по твоему опусу видно, что ты сам то конечно "круто" разбираешься" во всех аспектах футбола прошлого и настоящего, только не надо чесать здесь про сладости коммунизма с "гениальным " футболом на "прекрасных полях" и обожествлять в розовых штанах истинную действительность того футбольного времени.
Дочитал до эсэсэра и все с тобой стало ясно. То что я тебе отвечаю дальше догадайся сам, для меня это бан.
dostal
dostal
27 февраля в 20:16
Шо опять?(волк)
Гус Пойет
Гус Пойет
   243 / 882
27 февраля в 19:25
Правильно
EAGuar As
EAGuar As ответил Petr Makovenko
   48 / 882
27 февраля в 19:22
Если начинать в июле , а заканчивать в июне следующего года . Что изменится ?
Petr Makovenko
Petr Makovenko
   483 / 882
27 февраля в 19:11
Уберите отпуск летом и все!!!! Какая разница? Главное начинать в Апреле и закончить в Ноябре. Играть ,в основном, через три дня на четвертый!!!!
Хотите я составлю календарь бесплатно???!!!!!
EAGuar As
EAGuar As ответил cska1948
   48 / 882
27 февраля в 19:04
49-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 1 марта по 7 декабря 1986 года.
Просто тогда было много команд из южных республик ,а Москве разрешали играть в манежах .
Санчо Панса
Санчо Панса
   94 / 882
27 февраля в 19:03
Зачем же тогда переходили на систему лето-весна? Чтобы синхронизировать календарь с Западной Европой, в том числе и трансферное окно) Как мы видим, что в Старом свете хорошо, то в России порой во вред!
Шишанутый
Шишанутый
   28 / 882
27 февраля в 19:03
Это будет шаг назад. По датам примерно не чего не изменится а вот решающие туры чемпеоната будут проводить в начале ноября при холодной погоде и плохих полях!
EAGuar As
EAGuar As ответил cska plus
   48 / 882
27 февраля в 18:55
    oFANATo
    oFANATo
       123 / 882
    27 февраля в 18:38
    Хоть делай весна-осень, хоть не делай, все равно будет всем стыдно за спартак.
    kolpankolpan
    kolpankolpan ответил За адекватность
       297 / 882
    27 февраля в 18:20
    "Я считаю, что нужно." Да ладно. Может при подготовке к ЧМ изначально крытые стадионы нужно было строить.Хоть 12 было бы. "Листья клена падают с ясеня Н...я себе! Ни...я себе! Посмотрел наверх, и действительно! О..ительно !О..ительно! Вроде бы Есенин, слов нет, извиняюсь за эмоции.
    Просто тогда стаи идиотов поголовно орали что будут гениальные стадионы. Да и после пока не пришла зима чмокали губами от восхищения.А потом жо....примерзать стали и простатит выпадать из штанов.А в принципе--красивое г..... С крышей делать было трудно.
    За адекватность
    За адекватность
       89 / 882
    27 февраля в 18:10
    "Я считаю, что нужно." Да ладно. Может при подготовке к ЧМ изначально крытые стадионы нужно было строить.Хоть 12 было бы. "Листья клена падают с ясеня
    Н...я себе! Ни...я себе!
    Посмотрел наверх, и действительно!
    О..ительно !О..ительно! Вроде бы Есенин, слов нет, извиняюсь за эмоции.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       54 / 882
    27 февраля в 18:10
    К сожалению, мнение болельщиков не спрашивают, а для них весна -- осень было лучше.
    kolpankolpan
    kolpankolpan ответил Т34
       297 / 882
    27 февраля в 18:07
    Я вот не пойму, в советское время играли по системе "весна - осень", команд было столько же, стадионы были не лучше, чем сейчас, география футбола страны обширней и с транспортом было сложней, но таких проблем, как сейчас не наблюдалось. Бывали единичные, но не более. Сейчас же сплошные проблемы, с полями, с календарем, с лимитом, с зарплатами футболистов, с вымиранием команд, с фанатами и болельщиками и прочими катаклизмами в футболе. Играть-то лучше не стали, зато бардак развели в нашем футболе сверху донизу! И каждый новый "барин", не особо разбирающийся в футболе при своем пришествии вбивает свой гвоздь в крышку гроба нашего многострадального футбола.
    А ты видел стадионы в советское время?Если видел то в статье своей просто врешь.В сравнение с сегодняшними стадионами советские уе......................даже невозможно сравнивать.Даже прежние Лужники до поля которых надо было смотреть в бинокль.География футбола была обширней, так все же был эсэсэр и такие команды из Грузии --"Динамо" Тбилиси, и Армении "Арарат" Ереван поддерживали ресурсом именно Республики являющиеся сейчас суверенными государствами.То-же было и с хохлами и прочими делегатами.И сборная эсэсэр-- это была сборная Мира.Какого, это другой вопрос.И играть стали лучше на клубном уровне.И Зенит и ЦСКА достигли Уже того, что сделали хохлы (Динамо К) и Грузины (Д Тбилиси) как команды эсэсэра, за всю историю этого эсэсэра.Насчет полей посмотри старые кадры--всю свою историю Советский футбол играл в основном на полулысых и земляных полях с жухлой травой и заканчивал в конце декабря в метель.а весной в марте месили глину.И посмотри сейчас на фото стадиона Урала..И баринов тогда было полно только все они назывались секретарями КПСС разного ранга.И по твоему опусу видно, что ты сам то конечно "круто" разбираешься" во всех аспектах футбола прошлого и настоящего, только не надо чесать здесь про сладости коммунизма с "гениальным " футболом на "прекрасных полях" и обожествлять в розовых штанах истинную действительность того футбольного времени.
    andrefino13
    andrefino13
       668 / 882
    27 февраля в 18:03
    Путина надо попросить, а то коров вернул в нужное время, зимнее, промили вернул допустимые, а про этот косяк правления Медведева, видимо не знает...)))
    cska1948
    cska1948 ответил Т34
       176 / 882
    27 февраля в 17:58
    Я вот не пойму, в советское время играли по системе "весна - осень", команд было столько же, стадионы были не лучше, чем сейчас, география футбола страны обширней и с транспортом было сложней, но таких проблем, как сейчас не наблюдалось. Бывали единичные, но не более. Сейчас же сплошные проблемы, с полями, с календарем, с лимитом, с зарплатами футболистов, с вымиранием команд, с фанатами и болельщиками и прочими катаклизмами в футболе. Играть-то лучше не стали, зато бардак развели в нашем футболе сверху донизу! И каждый новый "барин", не особо разбирающийся в футболе при своем пришествии вбивает свой гвоздь в крышку гроба нашего многострадального футбола.
    В советское время играли не ОДИН раз в неделю, а через три-четыре дня. Поэтому успевали проводить чемпионат в интервале: "апрель - октябрь" и команд было ВОСЕМНАДЦАТЬ. А сейчас, в погоне за Европой, начинаем и заканчиваем чемпионат ЗИМОЙ, по СНЕГУ! Вот и вся непонятка.
    cska plus
    cska plus
       12 / 882
    27 февраля в 17:56
    В стране нужно построить 6-7 крытых стадионов типа питерского и все проблемы решатся и тогда всё равно весна-осень или осень-зима.
    Т34
    Т34
       21 / 882
    27 февраля в 17:33
    Я вот не пойму, в советское время играли по системе "весна - осень", команд было столько же, стадионы были не лучше, чем сейчас, география футбола страны обширней и с транспортом было сложней, но таких проблем, как сейчас не наблюдалось. Бывали единичные, но не более. Сейчас же сплошные проблемы, с полями, с календарем, с лимитом, с зарплатами футболистов, с вымиранием команд, с фанатами и болельщиками и прочими катаклизмами в футболе. Играть-то лучше не стали, зато бардак развели в нашем футболе сверху донизу! И каждый новый "барин", не особо разбирающийся в футболе при своем пришествии вбивает свой гвоздь в крышку гроба нашего многострадального футбола.
    Sargent
    Sargent ответил AmIIIeR89
       174 / 882
    27 февраля в 17:33
    А причем тут система осень-весна или весна-осень? Круги просто поменяли и все. Надо просто ужиматься в июль-сентябрь вот и все. Наши футболеры и так играют в 2 раза меньше матчей, чем остальные чемпионаты топ-5. Могли бы и пару раз сыграть 2 матча за неделю вот и все. Тогда бы и не нужно было ставить матчи на месяцы типа ноября-декабря и марта
    Совершенно верно.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       157 / 882
    27 февраля в 17:30
    А причем тут система осень-весна или весна-осень? Круги просто поменяли и все. Надо просто ужиматься в июль-сентябрь вот и все. Наши футболеры и так играют в 2 раза меньше матчей, чем остальные чемпионаты топ-5. Могли бы и пару раз сыграть 2 матча за неделю вот и все. Тогда бы и не нужно было ставить матчи на месяцы типа ноября-декабря и марта
    RTS-25
    RTS-25 ответил Ваня лучший
       805 / 882
    27 февраля в 17:29
    А когда начинали при "весна осень"? В марте и поля были такие же. У нас нормальные поля только с мая по август. Но летом ФИФА не даёт играть, то ЧМ, то ЧЕ. Он что этого не знает. Знает и пишет бред.
    А если мозги приложить.
    kotmyshka
    kotmyshka
       172 / 882
    27 февраля в 17:27
    Хрен редьки не слаще... От перемены мест слагаемых... и т.д.
    RTS-25
    RTS-25
       805 / 882
    27 февраля в 17:23
    Страна постоянной глупости.
    Суеверный
    Суеверный
       110 / 882
    27 февраля в 17:13
    Устал я возражать постоянно возникающей глупости. Не "перенесли" чемпионат на иную систему. НЕ ПЕРЕНЕСЛИ. А просто ПЕРЕИМЕНОВАЛИ круги его проведения. На погоду это НЕ ПОВЛИЯЛО. А плюсов у системы "осень - весна" очень много. Лень перечислять.
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