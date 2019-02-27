РПЛ объяснила решение о переносе матча «Арсенал» - ЦСКА в Грозный

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Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
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23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
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00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
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00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
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РПЛ объяснила решение о переносе матча «Арсенал» - ЦСКА в Грозный

27 февраля 2019, 20:32
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Пресс-служба РПЛ в подробностях рассказала, почему было принято решение о переносе матча 18-го тура РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА из Тулы в Грозный. 

Премьер-Лига осуществляет постоянный мониторинг готовности футбольных полей перед возобновлением сезона. С каждым клубом уточняется план проведения агротехнических мероприятий по подготовке газона.

По плану, представленному АНО ПФК «Арсенал», 24-25 января 2019 г. должен был состояться запуск системы автоматизированного подогрева поля. Однако в установленное время запланированное клубом подключение подогрева не было произведено.

17 февраля в г. Тулу Российской футбольной Премьер-Лигой заблаговременно была направлена комиссия по допуску футбольных полей с натуральным покрытием, которая провела проверку и установила, что игровая поверхность футбольного поля находится в неудовлетворительном состоянии, есть зоны с очаговыми поражениями «снежной плесенью», требующие обработки, а также, что запуск системы подогрева поля был осуществлен на 12 дней позже запланированного срока. Клубу был рекомендован ряд экстренных агротехнических мероприятий по приведению газона стадиона в надлежащее состояние. 

В соответствии с п.10.5 Регламента 21 февраля повторная проверка выявила, что положительной динамики формирования травяного покрытия не наблюдается, а ранее выданные рекомендации были выполнены частично.

ПФК «Арсенал» обратился в Российский футбольный союз с просьбой о проведении еще одной проверки, заверив, что проведены все необходимые агротехнические мероприятия и газон будет готов к проведению матча. Учитывая большой зрительский интерес к матчу и начало весенней части сезона, 25 февраля Бюро Исполкома РФС приняло решение в виде исключения провести еще одну проверку стадиона «Арсенал» с целью оценки возможности проведения на нем матча.

Проверка, проведенная 26 февраля, показала, что несмотря на интенсивные агротехнические мероприятия, ожидаемая динамика восстановления поля не наблюдается. Газон признан не соответствующим пункту 10.4. Регламента РПЛ и его дальнейшая эксплуатация не рекомендуется.

В связи с этим возникла необходимость переноса матча на другой стадион 1-й или высшей категории. Ранее РПЛ в качестве резервных выбрала 4 стадиона на этот сезон: «Арена Химки», «Фишт», «Нефтяник» и «Уралмаш». Однако в установленную дату ни одна из этих арен не может быть задействована в связи с проведением матчей РПЛ и ФНЛ. Рассматриваемый в качестве еще одного резервного стадион «Лужники» только начал подготовку поля, а газоны стадионов «Ростов» и «Краснодар» загружены матчами Кубка России и Лиги Европы.

В итоге к проведению матча ПФК «Арсенал» - ПФК ЦСКА в установленную календарем дату оказались готовы только 2 стадиона: «Ахмат-Арена» и «Анжи-Арена», и выбор был сделан в пользу стадиона в г. Грозном.

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Все комментарии
papic337
papic337 ответил EAGuar As
   97 / 882
01 марта в 15:07
В перерыве между кубком и ЦСКА у нас ещё с Торпедо играли .
Тем более.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил EAGuar As
   2 / 882
01 марта в 07:16
В перерыве между кубком и ЦСКА у нас ещё с Торпедо играли .
Что, спартачи, Ягуар и папик, что теперь скажите про матч Динамо - пищевик? Если тут рука Гинера (по вашему мнению) видна, то там Фердун постарался?
EAGuar As
EAGuar As ответил papic337
   48 / 882
28 февраля в 18:13
В перерыве между кубком и ЦСКА у нас ещё с Торпедо играли .
EAGuar As
EAGuar As ответил ЦСКА Самый титулованный
   48 / 882
28 февраля в 18:10
Пой , пташка пой .
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   131 / 882
28 февраля в 10:34
Тульский косяк, но опять стыдно за спартак.
Garrincha58
Garrincha58
   502 / 882
28 февраля в 09:17
просто ЦСКА тянут на чемпионство и поэтому переносят матчи поэтому до сих пор сидит Кокорин и ведь ни к чему не подкопаешься
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Арсений_88
   2 / 882
28 февраля в 05:56
Ну вы тоже сейчас не в Красноярске играть будете!
papic337
papic337
   97 / 882
28 февраля в 05:44
А я уверен, что если бы вместо ЦСКА в Туле должен был бы играть Урал или Крылья Советов или ещё кто-нибудь, то поле признали бы годным. Прошлый раз когда переносили матч из Тулы в Москву, то за неделю до этого там состоялся матч на кубок, а через неделю после указанной даты там играл Спартак. Получается что к игре на кубок поле было годным, к игре с ЦСКА поле стало негодным, затем к игре со Спартаком опять, волшебным образом, стало годным. Кому вы мозги пудрите?
Арсений_88
Арсений_88 ответил mangoх12
   209 / 882
28 февраля в 05:21
ЦСКА не переносил матч с Арсеналом, даже обращений не было а на огороде сами играйте. Мы прошлой весной ишрали через два дня на третий почти два месяца
Я просто статистику привел перенесенных матчей. И то не всех, если хочешь еще вспомню.
Санчо Панса
Санчо Панса
   94 / 882
28 февраля в 03:08
Слишком уж большое разъяснение) А как быть простым болельщикам? Эх, не о тех думает инспекция РПЛ!
Суеверный
Суеверный ответил Арсений_88
   110 / 882
28 февраля в 00:56
Зачем объяснять причины - и так понятно почему перенесли матч. Когда Моуриньо спросили, какую бы Российскую команду он хотел тренировать, он сказал - конечно ЦСКА, потому что им ничего не стоит перенести любой матч. (Перед его Реалом они они отменили матч ПЛ, этой осенью перенесли матч перед кубком, теперь перенесли матч с Арсеналом ........).
Ссылочку на Моуриньо потрудитесь привести. А то что одна бабушка сказала другой, то к футболу не относится.
Суеверный
Суеверный ответил сканер
   110 / 882
28 февраля в 00:54
Зрителей будет больше,чем в родных стенах(погода поспособствует).Удачи сильнейшему 50х50
Будет почти аншлаг, если погода поможет и полиция не помешает.
Суеверный
Суеверный ответил 25процентный клоун
   110 / 882
28 февраля в 00:52
Дайте тогда технарь Туле
Нет такого положения в регламенте. Что за страсти по поводу где играть? Хоть где, но хрюшки все одно в свинарнике.
Суеверный
Суеверный ответил EAGuar As
   110 / 882
28 февраля в 00:48
Может вы ещё обвините Тулу в том , что мы чай с пряником пьем , а не чёрную икру кушаем как некоторые ?
Да причем здесь Тула? Есть лица ответственные за подготовку поля? Их бы и послушать. Я достаточно давно учился в НГУ, так вот основное поле стадиона было НЕПРИКОСНОВЕННЫМ хоть летом, хоть зимой. И те дурачки, что решались пересечь его (скоротав так путь) часто нарывались на довольно грозного мужичка (в возрасте), никого не убил и не поколечил - просто развивал познания "злоумышленников" в великом и могучем русском языке. Так что в начале мая поле было в идеальном состоянии. А просто студенты резвились на запасном. Там чтобы найти травинки нужно было экспедицию снаряжать. Но все понимали что так быть и должно. Команда универа тренируется и играет на основном, остальные на запасном.
За адекватность
За адекватность
   89 / 882
28 февраля в 00:35
"Ранее РПЛ в качестве резервных выбрала 4 стадиона" Заранее были уверены? Семимильными шагами в светлое будущее. Прочитал весь текст, разочаровался.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил EAGuar As
   2 / 882
27 февраля в 23:30
Ты не поверишь , но в том году нас спас не пьяный Спартак . А вполне себе трезвый Терек . Так они тогда назывались . В данной ситуации Ахмат снова помог . Назовёте нас теперь фарм-клубом Ахмата ?
Терек играл, а пищевик сливал! Стыдно за пищевик и Тулу!
EAGuar As
EAGuar As ответил ЦCКА навсегда
   48 / 882
27 февраля в 23:24
Ты не поверишь , но в том году нас спас не пьяный Спартак . А вполне себе трезвый Терек . Так они тогда назывались .
В данной ситуации Ахмат снова помог .
Назовёте нас теперь фарм-клубом Ахмата ?
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Serg_Diamond
   2 / 882
27 февраля в 23:10
это и есть объяснения для школьников ... тарасовских, которые никак не уймутся
mangoх12
mangoх12 ответил Арсений_88
   17 / 882
27 февраля в 23:07
Зачем объяснять причины - и так понятно почему перенесли матч. Когда Моуриньо спросили, какую бы Российскую команду он хотел тренировать, он сказал - конечно ЦСКА, потому что им ничего не стоит перенести любой матч. (Перед его Реалом они они отменили матч ПЛ, этой осенью перенесли матч перед кубком, теперь перенесли матч с Арсеналом ........).
ЦСКА не переносил матч с Арсеналом, даже обращений не было а на огороде сами играйте. Мы прошлой весной ишрали через два дня на третий почти два месяца
mangoх12
mangoх12 ответил EAGuar As
   17 / 882
27 февраля в 23:04
Гинер узнал об этом анонсе .... и тут его понесло ..... :) tuldram teatr.ru/afishaaction=calp_ag enda&calp_item_id=2145
первый раз к вам приехала комиссия вы забили на их рекомендации . второй тоже и только на третий дернулись срочно спасать поле .. наверно Аждоев сказал своим да 66 ня я все решу добазарюсь ...
чем заговоры Гинера искать дучше бы подогрев вовремя включили
Сов Армия
Сов Армия
   277 / 882
27 февраля в 22:53
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил EAGuar As
       2 / 882
    27 февраля в 22:51
    Тула за спортивный принцип , а не за власть бабла . Для начала нужно доходы от телетрансляции разделить на 16 долей и всем командам отдать.
    Помолчи про спортивный принцип! Вам пищевик бессовестно слил матч, по спортивному принципу вы бы пылили в пердиве!
    Морозовский
    Морозовский
       6 / 882
    27 февраля в 22:42
    Чё тут спорить - всё нормально! По другому и быть не могло!
    Арсений_88
    Арсений_88
       209 / 882
    27 февраля в 22:31
    Зачем объяснять причины - и так понятно почему перенесли матч. Когда Моуриньо спросили, какую бы Российскую команду он хотел тренировать, он сказал - конечно ЦСКА, потому что им ничего не стоит перенести любой матч. (Перед его Реалом они они отменили матч ПЛ, этой осенью перенесли матч перед кубком, теперь перенесли матч с Арсеналом ........).
    EAGuar As
    EAGuar As ответил Бестрофейный
       48 / 882
    27 февраля в 22:28
    Тула за спортивный принцип , а не за власть бабла .

    Для начала нужно доходы от телетрансляции разделить на 16 долей и всем командам отдать.
    сканер
    сканер
       168 / 882
    27 февраля в 22:27
    Зрителей будет больше,чем в родных стенах(погода поспособствует).Удачи сильнейшему 50х50
    VIPded
    VIPded
       105 / 882
    27 февраля в 22:10
    Тульский косяк...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Педро тарасовский
       3 / 882
    27 февраля в 22:07
    вот таких клоунов держит Женя для пробивки в зону ЛЧ,действительно ,виновата рфс с Гинером ,а хотят повесить на клоуна
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       3 / 882
    27 февраля в 22:02
    Дайте тогда технарь Туле
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил Педро тарасовский
       77 / 882
    27 февраля в 21:54
    Объяснение, как у школьника, не сделавшего домашнее задание.
    это и есть объяснения для школьников ... тарасовских, которые никак не уймутся
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