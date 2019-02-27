Агент: «У Джанаева хватало предложений из России»

Антон Астафьев, агент, повлиявший на трансфер бывшего голкипера «Рубина» Сослана Джанаева в польский клуб «Медзь», прокомментировал переход футболиста.

Во-первых, такой выбор был сделан, потому что это Западная Европа. Во-вторых, клуб и тренер очень хотели видеть Сослана у себя. В-третьих, это шанс показать себя в европейском чемпионате и уже летом уехать играть в чемпионат более высокого уровня.

У Джанаева хватало предложений из России, но финансовая сторона не стояла на первом месте при выборе клуба. Контракт заключён до конца сезона, а от пункта продления мы отказались осознанно. Сделано это, чтобы в конце сезона посмотреть, что будет, и принимать решение о том, где потом Сослан продолжит карьеру.