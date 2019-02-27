Бабаев: «Зима - явление неожиданное для нашей страны, как ни странно»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал перенос матча 18-го тура РПЛ против «Арсенала» из Тулы в Грозный.

Можно было бы, конечно, поднять шум, начать возмущаться, потому что каждый раз у нас, к сожалению, одно и то же. Зима - явление неожиданное для нашей страны, как ни странно… С другой стороны, есть регламент. В его рамках руководство Премьер-Лиги совместно с руководством «Арсенала» приняли такое решение перенести игру в Грозный. Не могу сказать, что мы обрадовались. В первую очередь страдают болельщики. Насколько мне известно, у нас две тысячи билетов было выкуплено, еще одну тысячу нам обещали выделить дополнительно. То есть планировался такой массовый выезд. Я уже не говорю про логистику, дополнительные затраты и так далее. Но тут уже ничего не поделаешь. Будем подчиняться регламентным нормам.