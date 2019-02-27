Билялетдинов пока не решил, где продолжит карьеру

27 февраля 2019, 19:31

Бывший полузащитник «Локомотива», «Эвертона», «Спартака», «Анжи», «Торпедо» и «Рубина» Динияр Билялетдинов сообщил, что намерен продолжить карьеру. Отметим, что сегодня футболисту исполнилось 34 года.

Недавно вы покинули литовский «Тракай». Определились, что дальше?

Решение пока не принято. Трансферные «окна» закрылись, поэтому веду самоподготовку, чтобы в случае подходящего варианта сразу «нырнуть» туда.

Рассматриваете только заграничные варианты?

В России «окно» уже закрыто, поэтому хотелось бы попробовать себя в каком-то еще чемпионате.

В одном из интервью вы рассказывали про экзотический вариант с Индией.