Погребняк: «Благодарен „Уралу“ за терпение и веру»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал о процессе восстановления после травмы. Напомним, футболист получил разрыв ахиллова сухожилия в матче 1/2 финала Кубка России, играя за «Тосно».

Я начал работать в общей группе на втором сборе, но в принципе начал бы и на 1,5 месяца раньше, если бы сразу стал восстанавливаться с медицинским персоналом „Урала“. Это настоящие профессионалы, и без их помощи я бы до сих пор хромал. Думаю, у меня было достаточное количество дней, чтобы подготовиться к чемпионату. В принципе, для этого достаточно вообще одного сбора.

Думаю, это был самый сложный этап в карьере. Прошло 10 месяцев. Однозначно, это самый тяжелый момент, мучения. Все знают, что «Урал» подписал контракт с травмированным игроком, поэтому я благодарен им за терпение и веру. Постараюсь порадовать их результатом.