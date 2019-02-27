Бабаев: «ЦСКА не собирается оставлять Дзагоева на улице»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с 28-летним полузащитником Аланом Дзагоевым, который в феврале получил травму крестообразных связок и выбыл минимум на полгода. Срок контракта футболиста с клубом истекает летом.

Безусловно, мы не собираемся, что называется, оставлять Алана на улице и воспользоваться тем, что можно не продлить контракт. Конечно, все очень расстроены - и в первую очередь сам футболист. Желаем ему сил и терпения. Он парень крепкий. Представляет тот регион, где люди привыкли к сложностям, трудностям. Очень надеюсь, что ему хватит характера. Мы же со своей стороны окажем ему всяческую поддержку. Формат контракта? Это всё-таки наше внутреннее дело. Мы всё обсудим. Но очевидно, что летом вопрос не будет стоять так: «Спасибо за всё, до свидания!» Так с Аланом никто разговаривать не собирается.