Сорокин: «У Санкт-Петербурга хорошие шансы принять финал Лиги чемпионов»

28 февраля 2019, 00:35

Генеральный директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал о подготовке Санкт-Петербурга к матчам чемпионата Европы.

Когда представители УЕФА в следующий раз приедут в Санкт-Петербург для контроля подготовки города к чемпионату Европы?

Они постоянно посещают Петербург. Буквально на прошлой неделе приезжали юристы от УЕФА . Также наносятся визиты на стадион, который примет матчи. В сентябре ожидаем большую инспекцию, которая станет уже четвертой по счету. А в целом отдельные специалисты регулярно приезжают в Петербург и следят за подготовкой.

Арена в Санкт-Петербурге совсем недавно принимала матчи чемпионата мира. Большинство требований УЕФА выполнены уже сейчас?

Конечно. И стадион готов, и временная инфраструктура у нас вся есть. Сам город весьма прилично выглядит и готов к туристическому потоку. Мы не ожидаем каких-то количественных и качественных отклонений от чемпионата мира. Я не сравниваю два турнира, просто по потоку болельщиков, их мобильности и размещению основные предельные цифры не будут сильно отличаться.

Как оцените шансы Санкт-Петербурга получить еще и финал Лиги чемпионов в 2021 году?

Я считаю, что шансы хорошие.

А тот факт, что Питер до этого примет континентальное первенство, не помешает?