Сорокин: «У Санкт-Петербурга хорошие шансы принять финал Лиги чемпионов»

Генеральный директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал о подготовке Санкт-Петербурга к матчам чемпионата Европы.
Когда представители УЕФА в следующий раз приедут в Санкт-Петербург для контроля подготовки города к чемпионату Европы?
Они постоянно посещают Петербург. Буквально на прошлой неделе приезжали юристы от УЕФА. Также наносятся визиты на стадион, который примет матчи. В сентябре ожидаем большую инспекцию, которая станет уже четвертой по счету. А в целом отдельные специалисты регулярно приезжают в Петербург и следят за подготовкой.
Арена в Санкт-Петербурге совсем недавно принимала матчи чемпионата мира. Большинство требований УЕФА выполнены уже сейчас?
Конечно. И стадион готов, и временная инфраструктура у нас вся есть. Сам город весьма прилично выглядит и готов к туристическому потоку. Мы не ожидаем каких-то количественных и качественных отклонений от чемпионата мира. Я не сравниваю два турнира, просто по потоку болельщиков, их мобильности и размещению основные предельные цифры не будут сильно отличаться.
Как оцените шансы Санкт-Петербурга получить еще и финал Лиги чемпионов в 2021 году?
Я считаю, что шансы хорошие.
А тот факт, что Питер до этого примет континентальное первенство, не помешает?
Но и второй кандидат на финал Лиги чемпионов 2021 года — Мюнхен — в 2024 году будет принимать Евро. Так что в этом плане города в равных условиях. Не хочется сравнивать преимущества и недостатки Питера и Мюнхена, но мне кажется, что у нашего города хорошие шансы получить этот финал.
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Шансы отличные распилить деньги и пополнить свой карман организаторам за счёт бюджета страны. А в это время на пресловутом ленинградском "5 канале" со всего населения страны собирают гроши на лечение тяжелобольных детей и гаспром из своей лахты официально выставляет тендер на закуп 40 (СОРОКА) деловых ручек стоимостью 450'000р. Здорово устроилась эта кремлёвская коммуналка!