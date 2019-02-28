Сорокин: «Выборы президента РФС прошли абсолютно открыто и честно»

Генеральный директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин прокомментировал назначение Александра Дюкова на пост президента РФС.
Александр Дюков — второй президент РФС, которого избрали единогласно. Он обладает настолько внушительным авторитетом?
Мы все видели, как проявили свою позицию делегаты конференции. Выборы прошли абсолютно открыто и честно. Нельзя же такое количество людей как-то сломать, задавить и заставить принять навязанное кем-то другим решение. Выбор был сделан единодушно и не подвергается никаким сомнениям.
Вас не удивило, что никто не составил конкуренцию Дюкову в борьбе за этот пост?
То, что выборы прошли на безальтернативной основе, я комментировать не буду. Так сложились обстоятельства. Представитель УЕФА (директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович - прим.), который присутствовал на выборах, назвал это проявлением единства. Наверное, это общая тенденция в мировом футболе. Все видели, что президента УЕФА избрали на безальтернативной основе. Вероятно, по такому же сценарию пройдут и выборы главы ФИФА в этом году. Можно проследить определенную тенденцию к стабильности и отсутствию сюрпризов. Мы следуем этой тенденции.
Отсутствие серьезных изменений в составе исполкома говорит о том, что он сохранит стабильность и РФС продолжит следовать ранее заданному курсу?
Наверное, это так. Но курс определяет не только исполком, а во многом именно президент РФС. Будем ждать от него какие-то индикации по поводу стратегии развития организации.
ИЗ ЦИТАТ АЛЕКСЕЯ СОРОКИНА
Алексей Сорокин: "Если Россия выйдет на Евро-2020, будет играть в Петербурге"
НУ ВЫ ЖЕ ПОНИМАЕТЕ ЧТО ЭТО ЕЩЕ ОДИН ПИТЕРСКО-ЗЕНИТОВСКИЙ ПОДКАБЛУЧНИК?
ИЗ ЦИТАТ АЛЕКСЕЯ СОРОКИНА
Алексей Сорокин: "Если Россия выйдет на Евро-2020, будет играть в Петербурге"
НУ ВЫ ЖЕ ПОНИМАЕТЕ ЧТО ЭТО ЕЩЕ ОДИН ПИТЕРСКО-ЗЕНИТОВСКИЙ ПОДКАБЛУЧНИК?