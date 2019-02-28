Сорокин: «Выборы президента РФС прошли абсолютно открыто и честно»

28 февраля 2019, 00:19

Генеральный директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин прокомментировал назначение Александра Дюкова на пост президента РФС .

Александр Дюков — второй президент РФС , которого избрали единогласно. Он обладает настолько внушительным авторитетом?

Мы все видели, как проявили свою позицию делегаты конференции. Выборы прошли абсолютно открыто и честно. Нельзя же такое количество людей как-то сломать, задавить и заставить принять навязанное кем-то другим решение. Выбор был сделан единодушно и не подвергается никаким сомнениям.

Вас не удивило, что никто не составил конкуренцию Дюкову в борьбе за этот пост?

То, что выборы прошли на безальтернативной основе, я комментировать не буду. Так сложились обстоятельства. Представитель УЕФА (директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович - прим.), который присутствовал на выборах, назвал это проявлением единства. Наверное, это общая тенденция в мировом футболе. Все видели, что президента УЕФА избрали на безальтернативной основе. Вероятно, по такому же сценарию пройдут и выборы главы ФИФА в этом году. Можно проследить определенную тенденцию к стабильности и отсутствию сюрпризов. Мы следуем этой тенденции.

Отсутствие серьезных изменений в составе исполкома говорит о том, что он сохранит стабильность и РФС продолжит следовать ранее заданному курсу?