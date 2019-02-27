Бекао: «У ЦСКА есть всё, чтобы выиграть титул»

Защитник ЦСКА Бекао пообщался с бразильскими журналистами и рассказал им о своих впечатлениях от чемпионата России.

Ощущения несколько другие, чем в Бразилии. Мы воспользовались временем, чтобы поработать над ошибками. Верю, что во второй части чемпионата мы будем сильнее.

В России за титул борются несколько команд. Эта конкуренция идет на пользу чемпионату. Мы знаем свой потенциал и потенциал наших соперников, но считаем, что у нас есть всё, чтобы выиграть титул.