Бекао: «У ЦСКА есть всё, чтобы выиграть титул»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 7 тур 1 X 2
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе -:- Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе -:- Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна -:- Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Реал КашмирРеал Кашмир -:- Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал - - -
14:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Гокулам (Кожикоде)Гокулам -:- Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мохун Баган (Калькутта)Мохун Баган -:- Логотип футбольный клуб Индиан Эрроуз (Калькутта)Индиан Эрроуз - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
Колумбия. Примера А 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 сегодня Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка -:- Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима -:- Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор -:- Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья -:- Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес -:- Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет -:- Логотип футбольный клуб Олимпик СафиОлимпик Сафи - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Молоудиа УдждаМолоудиа Уджда -:- Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
01:15 сегодня Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас -:- Логотип футбольный клуб Роял Пари (Санта-Крус-де-ла-Сьерра)Роял Пари - - -
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб -:- Логотип футбольный клуб Коринтианс (Сан-Паулу)Коринтианс - - -
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 4.5 4.1 1.67
Парагвай. Примера дивизион 2019, 8 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо -:- Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап - - -
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 18 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) -:- Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон -:- Логотип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)Аль-Иттифак - - -
19:05 сегодня Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход -:- Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-Фатех - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)Аль-Шабаб -:- Логотип футбольный клуб Аль-Насср (Эр-Рияд)Аль-Насср - - -
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Бекао: «У ЦСКА есть всё, чтобы выиграть титул»

вчера, 22:58

Защитник ЦСКА Бекао пообщался с бразильскими журналистами и рассказал им о своих впечатлениях от чемпионата России.

Ощущения несколько другие, чем в Бразилии. Мы воспользовались временем, чтобы поработать над ошибками. Верю, что во второй части чемпионата мы будем сильнее.

В России за титул борются несколько команд. Эта конкуренция идет на пользу чемпионату. Мы знаем свой потенциал и потенциал наших соперников, но считаем, что у нас есть всё, чтобы выиграть титул.

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Все комментарии
Т34
Т34 ответил RussianMango
   61 / 881
вчера в 23:58
Что то коняки заржали о чемпионстве...что то они знают.
Они знают, что если не будут ржать, овса не получат, вот наперебой и ржут, не успеет один закончить, подхватывает другой. Доносят до Гинера какие они заряженные на чемпионство.
RussianMango
RussianMango
   665 / 881
вчера в 23:34
Что то коняки заржали о чемпионстве...что то они знают.
mangoх12
mangoх12
   5 / 881
вчера в 23:30
потенциал есть , надо реализовать
Юрниекс
Юрниекс
   102 / 881
вчера в 23:18
Мы в это верим.Хотя Зеня и Краснодар,соперни4и достойные.Лавка у нас коротковата...
Serg3.12
Serg3.12
   19 / 881
вчера в 23:13
Вероятность есть
Одинаковая во всех турнирах
В ЛЧ, кубке России, чемпионате
Jum13
Jum13
   8 / 881
вчера в 23:01
Да - это так. Всё в ваших руках. Удачи!
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 881
вчера в 23:01
что есть? ты сам то кто?
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 881
вчера в 23:00
Вы должны сделать это! Удачи!
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