Матч между «Динамо» и «Спартаком» может состояться в Екатеринбурге

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб готов предоставить стадион Уральской футбольной академии для проведения матча 19-го тура чемпионата России между московскими «Динамо» и «Спартаком».
«Динамо» к нам не обращалось, но мы готовы провести на этой арене матч. Все возможности для этого есть - на стадионе хорошее, великолепное поле, даже лучше, чем на «Екатеринбург-Арене». В организационном плане стадион также подходит - мы играли на нем еще в прошлом году матчи чемпионата.
Ранее комиссия РФС не приняла газон нового стадиона «Динамо», который «бело-голубые» планировали открыть матчем с «красно-белыми» 10 марта.
Виновные есть, это Динамо и Арсенал! И где Вы увидели, что по моей логике виновных нет?
Вы читали мой ответ? Там же так и написано.
Я лишь написал Вам зачем Вы не добросовестную работу сотрудников Динамо и Арсенала привязываете к выборам президента РФС.
То, что шёл анонс открытия стадиона и матча на этой арене, то это исходило от Динамо.
Неужели Вы не знаете, что клубы делают заявку на проведение игр, а комиссия от РФС приезжает и даёт резолюцию о допуске или нет данного объекта.
Просто Ваш пост был из разряда категорий, во всём виновата власть только не мы.
Сколько видел людей, которые на работе напивались, а объяснение простое, зарплату получил, а она маленькая, на еду не хватает. Так, что же ты тогда её пропиваешь, купи еды. А дальше продолжение, правительство и президент виноваты.
Это проще всё на власть спихнуть, чем с себя спросить.
Виновные есть, это Динамо и Арсенал! И где Вы увидели, что по моей логике виновных нет?
Вы читали мой ответ? Там же так и написано.
Я лишь написал Вам зачем Вы не добросовестную работу сотрудников Динамо и Арсенала привязываете к выборам президента РФС.
То, что шёл анонс открытия стадиона и матча на этой арене, то это исходило от Динамо.
Неужели Вы не знаете, что клубы делают заявку на проведение игр, а комиссия от РФС приезжает и даёт резолюцию о допуске или нет данного объекта.
Просто Ваш пост был из разряда категорий, во всём виновата власть только не мы.
Сколько видел людей, которые на работе напивались, а объяснение простое, зарплату получил, а она маленькая, на еду не хватает. Так, что же ты тогда её пропиваешь, купи еды. А дальше продолжение, правительство и президент виноваты.
Это проще всё на власть спихнуть, чем с себя спросить.
2-0 в серии
2-0 в серии
По Вашей логике Динамо и Арсенал забросили все свои дела и проталкивали Дюкова на трон.
Почему всегда виноватых ищите там где их нет? Клуб обонкротился, спонсоров нет, виноват РФС ну это я так к слову.
Вина полность лежит на клубах. А если уж смотреть тему с Дюковым, то он питерский из Зенита, а там поле и стадион в отличном состоянии, так же как и поле в Краснодаре.
Надо отделять мух от котлет.
По Вашей логике Динамо и Арсенал забросили все свои дела и проталкивали Дюкова на трон.
Почему всегда виноватых ищите там где их нет? Клуб обонкротился, спонсоров нет, виноват РФС ну это я так к слову.
Вина полность лежит на клубах. А если уж смотреть тему с Дюковым, то он питерский из Зенита, а там поле и стадион в отличном состоянии, так же как и поле в Краснодаре.
Надо отделять мух от котлет.
Пошёл вразнос.
Пошёл вразнос.
Может и Дальний Восток руку помощи по старой дружбе протянет?!..:))
Теперь многие пытаются потоптаться по больной мозоли..:))
Может и Дальний Восток руку помощи по старой дружбе протянет?!..:))
Теперь многие пытаются потоптаться по больной мозоли..:))