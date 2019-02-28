Матч между «Динамо» и «Спартаком» может состояться в Екатеринбурге

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 74’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 77’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.45 4.3 6.3
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 32’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 34’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 73’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:0 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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Матч между «Динамо» и «Спартаком» может состояться в Екатеринбурге

28 февраля 2019, 20:30
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак10.03.2019 в 19:00 Не начался

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб готов предоставить стадион Уральской футбольной академии для проведения матча 19-го тура чемпионата России между московскими «Динамо» и «Спартаком».

«Динамо» к нам не обращалось, но мы готовы провести на этой арене матч. Все возможности для этого есть - на стадионе хорошее, великолепное поле, даже лучше, чем на «Екатеринбург-Арене». В организационном плане стадион также подходит - мы играли на нем еще в прошлом году матчи чемпионата.

Ранее комиссия РФС не приняла газон нового стадиона «Динамо», который «бело-голубые» планировали открыть матчем с «красно-белыми» 10 марта. 

Всё о скандале вокруг нового стадиона "Динамо"

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Все комментарии
Byvaliy
Byvaliy
   60 / 882
01 марта в 13:12
Нельзя там проводить, а Екатеринбурге пупсики опять захотят удрать через задний ход.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 882
01 марта в 09:10
Эту тему обсуждают активнее, чем про Химки. Не хоцца лететь далеко...
Байкал-38.
Байкал-38. ответил За адекватность
   34 / 882
01 марта в 06:58
Попытаюсь пояснить. Анонсов открытия стадиона (даже на этом сайте) хватало. По Вашей логике и отвечать то некому. Анонсировали открытие стадиона, как по мне ДМ-Спартак, весьма неплохая афиша. И тут надо же, проблемы. А виноватых нет, как обычно.
Ещё раз говорю за качество газона отвечают только клубы!
Виновные есть, это Динамо и Арсенал! И где Вы увидели, что по моей логике виновных нет?
Вы читали мой ответ? Там же так и написано.
Я лишь написал Вам зачем Вы не добросовестную работу сотрудников Динамо и Арсенала привязываете к выборам президента РФС.
То, что шёл анонс открытия стадиона и матча на этой арене, то это исходило от Динамо.
Неужели Вы не знаете, что клубы делают заявку на проведение игр, а комиссия от РФС приезжает и даёт резолюцию о допуске или нет данного объекта.

Просто Ваш пост был из разряда категорий, во всём виновата власть только не мы.
Сколько видел людей, которые на работе напивались, а объяснение простое, зарплату получил, а она маленькая, на еду не хватает. Так, что же ты тогда её пропиваешь, купи еды. А дальше продолжение, правительство и президент виноваты.
Это проще всё на власть спихнуть, чем с себя спросить.
ЮЗИК
ЮЗИК
   349 / 882
01 марта в 06:37
Бредовая идея
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 882
01 марта в 01:11
В Монголию свиней свозите, пусть и там посмотрят на шапито Федуна!
Ice van Reed
Ice van Reed
   234 / 882
01 марта в 00:12
А чего не в Нью- йорке?!
1 команда
1 команда
   68 / 882
01 марта в 00:10
В Москве сколько стадионов не строй, все равно играть будут в провинции.
mortid
mortid
   319 / 882
28 февраля в 23:59
Вот страна идиотов, в московском регионе полно стадионов, а играть собрались чуть ли не в Сибири.
time out
time out ответил parallels
   27 / 882
28 февраля в 23:09
я сейчас в вологде, так что не под боком)
Ну не важно, позор он и до Вологды достанет)))
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   652 / 882
28 февраля в 22:38
где писельман, хк спартак нагибает газпромовских клюшкарей
2-0 в серии
parallels
parallels ответил time out
   14 / 882
28 февраля в 22:29
Параллельный, сообщаю тебе еще об одном позоре, не далеком, прямо под боком у тебя в Питере. Спартак опять натянул питерских коников-клюшкарей и счет серии стал 2:0 в пользу Спартака.
я сейчас в вологде, так что не под боком)
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил Литейный 4
   9 / 882
28 февраля в 22:21
В Ёбурге свиней мягко говоря ненавидят. Гыгыгы
Это мягко сказано, если сказать грубее, забанят.
ABir
ABir
   271 / 882
28 февраля в 22:17
А чего не во Владивостоке?
time out
time out ответил parallels
   27 / 882
28 февраля в 22:05
такого позора в екатеринбурге ещё не видели!!
Параллельный, сообщаю тебе еще об одном позоре, не далеком, прямо под боком у тебя в Питере. Спартак опять натянул питерских коников-клюшкарей и счет серии стал 2:0 в пользу Спартака.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Великий ЦСКА Москва
   146 / 882
28 февраля в 21:58
А где все хряки? Куда попрятались? В новости про перенос матча Арсенал-ЦСКА кричали больше всех. А сейчас что стыдно стало? Позорники.
Шоры убери ! ))))
За адекватность
За адекватность ответил Байкал-38.
   89 / 882
28 февраля в 21:41
Я конечно дико извиняюсь, но Вы кого сейчас имеете ввиду? Если РФС или РПЛ, то они к этому не имеют никакого отношения. По регламенту за это полностью отвечает клуб, а комиссия от этих органов решает допустить стадион или нет. По Вашей логике Динамо и Арсенал забросили все свои дела и проталкивали Дюкова на трон. Почему всегда виноватых ищите там где их нет? Клуб обонкротился, спонсоров нет, виноват РФС ну это я так к слову. Вина полность лежит на клубах. А если уж смотреть тему с Дюковым, то он питерский из Зенита, а там поле и стадион в отличном состоянии, так же как и поле в Краснодаре. Надо отделять мух от котлет.
Попытаюсь пояснить. Анонсов открытия стадиона (даже на этом сайте) хватало. По Вашей логике и отвечать то некому. Анонсировали открытие стадиона, как по мне ДМ-Спартак, весьма неплохая афиша. И тут надо же, проблемы. А виноватых нет, как обычно.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил За адекватность
   34 / 882
28 февраля в 21:31
То ли специально скандал за скандалом, но возникает вопрос, чем занимались, ах да, Дюкова на трон, в Туле беда, тут одни понты,неладно что-то в Датском королевстве.
Я конечно дико извиняюсь, но Вы кого сейчас имеете ввиду? Если РФС или РПЛ, то они к этому не имеют никакого отношения. По регламенту за это полностью отвечает клуб, а комиссия от этих органов решает допустить стадион или нет.
По Вашей логике Динамо и Арсенал забросили все свои дела и проталкивали Дюкова на трон.
Почему всегда виноватых ищите там где их нет? Клуб обонкротился, спонсоров нет, виноват РФС ну это я так к слову.
Вина полность лежит на клубах. А если уж смотреть тему с Дюковым, то он питерский из Зенита, а там поле и стадион в отличном состоянии, так же как и поле в Краснодаре.
Надо отделять мух от котлет.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   335 / 882
28 февраля в 21:25
А где все хряки? Куда попрятались? В новости про перенос матча Арсенал-ЦСКА кричали больше всех. А сейчас что стыдно стало? Позорники.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил kotmyshka
   3 / 882
28 февраля в 21:24
в Катаре мы всех разнесли ,думаю нас туда не пустят
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Сергей Саныч
   3 / 882
28 февраля в 21:24
и похоже что нефильтрованное
kotmyshka
kotmyshka
   172 / 882
28 февраля в 21:24
Почему бы не в Катаре?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   57 / 882
28 февраля в 21:22
Прядкину пиво всё-таки ударило в голову.
Пошёл вразнос.
beefs
beefs
   117 / 882
28 февраля в 21:20
А почему не в Белеке???
particular
particular ответил RIR68
   8 / 882
28 февраля в 21:19
тролли включились в тему. слово за Красноярском)))
)))))++
Может и Дальний Восток руку помощи по старой дружбе протянет?!..:))
Теперь многие пытаются потоптаться по больной мозоли..:))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   146 / 882
28 февраля в 21:13
Страна непуганых идиотов ! Так оно и есть
RIR68
RIR68
   185 / 882
28 февраля в 21:13
тролли включились в тему. слово за Красноярском)))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 882
28 февраля в 21:10
В Ёбурге свиней мягко говоря ненавидят. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   12 / 882
28 февраля в 21:09
Федун начал действовать, щас ещё судью поменяют на безбородова.
Сов Армия
Сов Армия
   277 / 882
28 февраля в 21:09
Полицейские повезут свиноферму поближе к сибири, пусть постепенно привыкают к климату, потому как в ФНЛ очень много сибирских команд
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
   293 / 882
28 февраля в 21:07
Полный бред какой-то!
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