Матч между «Динамо» и «Спартаком» может состояться в Екатеринбурге

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб готов предоставить стадион Уральской футбольной академии для проведения матча 19-го тура чемпионата России между московскими «Динамо» и «Спартаком».

«Динамо» к нам не обращалось, но мы готовы провести на этой арене матч. Все возможности для этого есть - на стадионе хорошее, великолепное поле, даже лучше, чем на «Екатеринбург-Арене». В организационном плане стадион также подходит - мы играли на нем еще в прошлом году матчи чемпионата.