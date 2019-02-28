«Динамо»: «Сейчас футболисты могут получить травмы на „ВТБ-Арене“»

Пресс-служба управляющей компании «Динамо» рассказала о состоянии газона нового стадиона московского «Динамо».

ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» введен в эксплуатацию и получил сертификат соответствия стандарту РФС «Футбольные стадионы». Инфраструктура и безопасность стадиона отвечают всем стандартам для проведения мероприятий мирового уровня.

Сегодня комиссия экспертов РФПЛ при участии сотрудников управляющей компании «Динамо» провела проверку стадиона на предмет качества покрытия футбольного поля. По результатам проверки было установлено, что, несмотря на хороший внешний вид поля, корневая система газона недостаточно укрепилась, что может стать причиной травмы игроков во время матча.