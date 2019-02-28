Комиссия РПЛ не приняла газон стадиона «Динамо»

Комиссия РПЛ постановила, что газон на новом стадионе «Динамо» находится в неудовлетворительном состоянии, травмоопасен и не годится для проведения матчей лиги. Напомним, что 10 марта там «бело-голубые» должны были сыграть со «Спартаком» в рамках 19-го тура РПЛ.
Теперь «Динамо» должно определиться с местом проведения игры. Вероятно, матч состоится в «Лужниках» или Химках.
В начале июля, в полный рост ещё идут ЧМ или ЧЕ
В начале июля, в полный рост ещё идут ЧМ или ЧЕ
"Первый матч на обновленном стадионе "Динамо" сыграет со "Спартаком"
Сомневаюсь я, что этот стадион вообще откроют когда-нибудь.
как в воду смотрел.
"Первый матч на обновленном стадионе "Динамо" сыграет со "Спартаком"
Сомневаюсь я, что этот стадион вообще откроют когда-нибудь.
как в воду смотрел.