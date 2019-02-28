Комиссия РПЛ не приняла газон стадиона «Динамо»

28 февраля 2019, 14:10

Комиссия РПЛ постановила, что газон на новом стадионе «Динамо» находится в неудовлетворительном состоянии, травмоопасен и не годится для проведения матчей лиги. Напомним, что 10 марта там «бело-голубые» должны были сыграть со «Спартаком» в рамках 19-го тура РПЛ .

Теперь «Динамо» должно определиться с местом проведения игры. Вероятно, матч состоится в «Лужниках» или Химках.

Всё о скандале вокруг нового стадиона "Динамо"