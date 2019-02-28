Комиссия РПЛ не приняла газон стадиона «Динамо»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 5’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 79’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 82’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.45 4.3 6.3
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 36’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 38’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 78’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:1 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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Комиссия РПЛ не приняла газон стадиона «Динамо»

28 февраля 2019, 14:10
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак10.03.2019 в 19:00 Не начался

Комиссия РПЛ постановила, что газон на новом стадионе «Динамо» находится в неудовлетворительном состоянии, травмоопасен и не годится для проведения матчей лиги. Напомним, что 10 марта там «бело-голубые» должны были сыграть со «Спартаком» в рамках 19-го тура РПЛ.

Теперь «Динамо» должно определиться с местом проведения игры. Вероятно, матч состоится в «Лужниках» или Химках.

Всё о скандале вокруг нового стадиона "Динамо"

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   211 / 882
01 марта в 06:12
Понтов много, а ухаживать не умеют.
drug01
drug01
   115 / 882
01 марта в 00:15
С первым днем Весны!!! Когда же закончится этот футбольный бардак....?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   33 / 882
28 февраля в 22:39
Какие лужники? Что бы радовать зрителя пустыми трибунами? На спартак ходит 15000, на сдсв 5000. В Химки их сослать, что бы не позорились.
спартак 1987
спартак 1987 ответил КАМЮ
   204 / 882
28 февраля в 20:56
чемпионат мира раз в четыре года проводится ( следующий в Катаре в декабре, чемпионаты мира и европы заканчиваются в первых числах июля, только почему наши футболисты идут со всеми из европейских чемпионатов в отпуск? наши больше месяца отдыхают с декабря по 20е числа января, а в Англии например в это время boxing dey. у нас 30 туров всего и кубок России для команд рпл стартует с 1/16...потом руководство краснодара начинает плакать про сложный календарь в конце февраля, начале марта! уже сейчас их болельщики пишут, что кубком России пришлось пожертвовать, ну что это за БРЕД?
морозз
морозз
   65 / 882
28 февраля в 20:42
Ещё один долгострой и так же как и в Питере куча недоделок и проблем, хорошо хоть речь не идёт о бакланах! Кто то, как и в Питере, здорово наварился и теперь отдыхает на Бали!
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   26 / 882
28 февраля в 20:31
Обидно за болельщиков... Переться теперь не понятно куда... Но если перенесут на Открывашку, сразу становится понятно кому все эти заморочки выгодны;)
Арсений_88
Арсений_88
   209 / 882
28 февраля в 20:25
Похоже федун взяли пример с гинера, и хочет провести матч на открывашке.
Sergey Z
Sergey Z
   235 / 882
28 февраля в 20:22
На новый газон, нужны "бабки", которые можно распилить!
dok66
dok66
   333 / 882
28 февраля в 19:59
А оказалось деньги не всегда все решают . Здравая логика победила
SHMEL
SHMEL ответил шацк
   46 / 882
28 февраля в 19:52
Знали ведь цуки! Поэтому и билеты не продавали... в Химках будем мясо жарить, Лужа дорогая.
Химки уже заняты.Либо Лужа,либо Сочи.
КАМЮ
КАМЮ ответил спартак 1987
   453 / 882
28 февраля в 19:43
не надо переносить сезон на весна -осень, просто руководить должны профессионалы, а не горстка воров ( Прядкин например на вопросы о календаре ответил попробуйте сами, ему очень сложно😂) сезон в рпл должен начинаться в начале июля матчем на супер кубок, перед первым туром нужно провести за неделю две игры 1/32 на кубок России, наши команды через официальные матчи будут набирать форму и поэтому составы должны быть основными ( какой праздник будет в регионах нашей страны когда в города к клубам вторых дивизионов приедут Спартак, цска, зенит, локомотив и тд) перед сезоном календарь должен быть доведён до ума: последние два тура в ноябре-декабре и первые два весной должны проводиться на юге страны и в Питере на стадионе под крышей ( клубы из сибири, с севера и Москвы больше домашних игр проведут летом и осенью) не нужно проводить важнейшие матчи чемпионата в декабре и в марте ( чтобы футболисты мяч на белом поле не искали как в дерби локо -Спартак) как вариант можно возобновить кубок премьер-лиги ( первые две игры провести по средам ещё до возобновления еврокубков, условно конец июля, начало августа) восьмёрка победителей играют 1/4 на сборах 2-3 февраля и ответную игру 7-8го ( уже летом восьмёрка победителей будет знать, где на сборах зимой будет проводиться 1/4 кубка премьер-лиги, в Турции, Катаре или ОАЭ решит руководство рфс и матч тв, победителю естественно место в лиге европы) в итоге наши клубы будут подходить уже набрав форму перед отборочными раундами в лч и лигу европы, так же сыграют официальные матчи перед возобновлением лч и ле в феврале ( туда конечно ещё нужно попасть) а мы получаем ранее начало сезона, а не по 3 месяца бесполезных сборов...вместо этого наши футболёры два раза в году отдыхают в отпусках!
"сезон в рпл должен начинаться в начале июля "

В начале июля, в полный рост ещё идут ЧМ или ЧЕ
time out
time out ответил Don trambon
   27 / 882
28 февраля в 18:46
скудоумие и ограниченность со стороны спартачей меня не удивляют.
Да уж, про скудоумие и ограниченность ты сильно закрутил. Не уверен, что ты знаешь что это такое, но если знаешь, то почитай комменты своих конских соратников, плюс бомжей и будешь приятно удивлен тем скудоумием и ограниченностью, которые они изливают ежедневно в необъятных количествах. И на всякий случай загляни в Википедию, почитай какой смысл несут эти понятия, которыми ты тут не преминул козырнуть. Да, и не забывай почаще заглядывать в орфографический словарь русского языка.
saha100
saha100 ответил Литейный 4
   348 / 882
28 февраля в 18:44
Правильно на их не ходят. Все ходят в цирк на баклан арену.
saha100
saha100
   348 / 882
28 февраля в 18:41
Баклан арена тоже обделались после открытия. Поле все в проплешина было.
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
28 февраля в 18:22
Мой коммент от 27.11.2018 12:08
"Первый матч на обновленном стадионе "Динамо" сыграет со "Спартаком"
Сомневаюсь я, что этот стадион вообще откроют когда-нибудь.
как в воду смотрел.
mihaluch
mihaluch ответил спартак 1987
   173 / 882
28 февраля в 18:04
не надо переносить сезон на весна -осень, просто руководить должны профессионалы, а не горстка воров ( Прядкин например на вопросы о календаре ответил попробуйте сами, ему очень сложно😂) сезон в рпл должен начинаться в начале июля матчем на супер кубок, перед первым туром нужно провести за неделю две игры 1/32 на кубок России, наши команды через официальные матчи будут набирать форму и поэтому составы должны быть основными ( какой праздник будет в регионах нашей страны когда в города к клубам вторых дивизионов приедут Спартак, цска, зенит, локомотив и тд) перед сезоном календарь должен быть доведён до ума: последние два тура в ноябре-декабре и первые два весной должны проводиться на юге страны и в Питере на стадионе под крышей ( клубы из сибири, с севера и Москвы больше домашних игр проведут летом и осенью) не нужно проводить важнейшие матчи чемпионата в декабре и в марте ( чтобы футболисты мяч на белом поле не искали как в дерби локо -Спартак) как вариант можно возобновить кубок премьер-лиги ( первые две игры провести по средам ещё до возобновления еврокубков, условно конец июля, начало августа) восьмёрка победителей играют 1/4 на сборах 2-3 февраля и ответную игру 7-8го ( уже летом восьмёрка победителей будет знать, где на сборах зимой будет проводиться 1/4 кубка премьер-лиги, в Турции, Катаре или ОАЭ решит руководство рфс и матч тв, победителю естественно место в лиге европы) в итоге наши клубы будут подходить уже набрав форму перед отборочными раундами в лч и лигу европы, так же сыграют официальные матчи перед возобновлением лч и ле в феврале ( туда конечно ещё нужно попасть) а мы получаем ранее начало сезона, а не по 3 месяца бесполезных сборов...вместо этого наши футболёры два раза в году отдыхают в отпусках!
Значит школьные каникулы должны называться осенними,ихнадо перенести по схеме сентябрь - ноябрь.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 882
28 февраля в 17:58
Какие Лужники? Свиньи и одного сектора не наберут. Не ходят нынче на них. гыгыгы
VV V
VV V
   223 / 882
28 февраля в 17:24
Владелец банк ВТБ-государственный, а где государство-там воровство, попробуй у Гинера что-нибудь своровать....руки или башки лишишься сразу !
спартак 1987
спартак 1987
   204 / 882
28 февраля в 17:18
не надо переносить сезон на весна -осень, просто руководить должны профессионалы, а не горстка воров ( Прядкин например на вопросы о календаре ответил попробуйте сами, ему очень сложно😂) сезон в рпл должен начинаться в начале июля матчем на супер кубок, перед первым туром нужно провести за неделю две игры 1/32 на кубок России, наши команды через официальные матчи будут набирать форму и поэтому составы должны быть основными ( какой праздник будет в регионах нашей страны когда в города к клубам вторых дивизионов приедут Спартак, цска, зенит, локомотив и тд) перед сезоном календарь должен быть доведён до ума: последние два тура в ноябре-декабре и первые два весной должны проводиться на юге страны и в Питере на стадионе под крышей ( клубы из сибири, с севера и Москвы больше домашних игр проведут летом и осенью) не нужно проводить важнейшие матчи чемпионата в декабре и в марте ( чтобы футболисты мяч на белом поле не искали как в дерби локо -Спартак) как вариант можно возобновить кубок премьер-лиги ( первые две игры провести по средам ещё до возобновления еврокубков, условно конец июля, начало августа) восьмёрка победителей играют 1/4 на сборах 2-3 февраля и ответную игру 7-8го ( уже летом восьмёрка победителей будет знать, где на сборах зимой будет проводиться 1/4 кубка премьер-лиги, в Турции, Катаре или ОАЭ решит руководство рфс и матч тв, победителю естественно место в лиге европы) в итоге наши клубы будут подходить уже набрав форму перед отборочными раундами в лч и лигу европы, так же сыграют официальные матчи перед возобновлением лч и ле в феврале ( туда конечно ещё нужно попасть) а мы получаем ранее начало сезона, а не по 3 месяца бесполезных сборов...вместо этого наши футболёры два раза в году отдыхают в отпусках!
clop
clop ответил mangoх12
   188 / 882
28 февраля в 17:07
Это ведь совсем новый стадион
Не "совсем новый", а реконструированный. Аж с 2008 года реконструкция идет.
beefs
beefs
   117 / 882
28 февраля в 17:07
Да уж, очередной скандал...
clop
clop ответил n272nm
   188 / 882
28 февраля в 16:57
Не может такого быть! Все же знаю, что проблемы есть только на одном стадионе в стране. Это стадион в Питере находится. А в Москве все отлично, никаких вопросов. Хотя, подождите... Это самый лучший стадион в Питере находится, я перепутал. А в Москве жoпoрукие строительством занимаются. То у них реконструкция Лужников по стоимости выходит, как половина Газпром-Арены, только в Луже нет раздвижной крыши, выдвижного поля и стадион не новый, а реконструированный. Ну, а вишенка на торте - это стадион Днища, с убогим газоном. Но обо всем этом много писать не будут. Это же Москва, там про себя гадости никогда не пишут. Хотя обделались по полной программе. Теперь "старый" новый газон нужно снимать и стелить новый, а это тысяч 300 баксов, не меньше. Эй, московские журнаш...хи, может проведете расследование и поднимете вой по этому поводу?!
На самом деле, было бы интересно почитать журналистское расследование строительства милицейского стадиона. По данным английской википедии, стоимость строительства стадиона в Питере составляет $1.1 миллиарда. А стоимость строительства ВТБ-арены - $1.5 миллиарда, но при этом уточняется, что в эту сумму входит еще ряд прилегающих построек. По-видимому, стоимость самого стадиона ВТБ до сих пор не опубликована, а то и вообще скрывается от любопытной общественности.
шацк
шацк
   692 / 882
28 февраля в 16:53
Знали ведь цуки! Поэтому и билеты не продавали... в Химках будем мясо жарить, Лужа дорогая.
mangoх12
mangoх12
   17 / 882
28 февраля в 16:39
Это ведь совсем новый стадион
parallels
parallels
   14 / 882
28 февраля в 16:38
5+9333. позор!
спартак 1987
спартак 1987
   204 / 882
28 февраля в 16:37
надеюсь, что игру перенесут в лужники, интересно посмотреть сколько зрителей соберёт афиша динамо -Спартак на главном стадионе страны...на счёт стадиона динамо, как обычно в нашей стране умудрились обос....ться в самый не подходящий момент и долгожданное открытие арены прийдётся переносить на более поздний срок. Киркорову и Билану похоже прийдётся петь перед игрой в лужниках, а в центральном круге поставить большие фото нового стадиона - красавца втб - арены!!!🤣🤣🤣😆😆😁
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 882
28 февраля в 16:36
Да, и в столичных коробчонках руко63 водятся.. За газоном следить толку нет, а прибыль слизнуть хочеЦЦа...
mat73
mat73
   180 / 882
28 февраля в 16:35
В Лужниках пусть играют, еще лучше!
1asss
1asss
   575 / 882
28 февраля в 16:27
можно в Сочи сыграть
Nikola45
Nikola45 ответил n272nm
   13 / 882
28 февраля в 16:26
Не может такого быть! Все же знаю, что проблемы есть только на одном стадионе в стране. Это стадион в Питере находится. А в Москве все отлично, никаких вопросов. Хотя, подождите... Это самый лучший стадион в Питере находится, я перепутал. А в Москве жoпoрукие строительством занимаются. То у них реконструкция Лужников по стоимости выходит, как половина Газпром-Арены, только в Луже нет раздвижной крыши, выдвижного поля и стадион не новый, а реконструированный. Ну, а вишенка на торте - это стадион Днища, с убогим газоном. Но обо всем этом много писать не будут. Это же Москва, там про себя гадости никогда не пишут. Хотя обделались по полной программе. Теперь "старый" новый газон нужно снимать и стелить новый, а это тысяч 300 баксов, не меньше. Эй, московские журнаш...хи, может проведете расследование и поднимете вой по этому поводу?!
Так Московские журналисты все продажные! Федуну и .... ОПГ Москва!
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