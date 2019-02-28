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Втоптан в грязь. Газон мешает открытию нового стадиона «Динамо»

28 февраля 2019, 17:00

Комиссия РФС не приняла газон нового стадиона «Динамо», который «бело-голубые» планировали открыть матчем со «Спартаком» 10 марта. Что теперь? Об этом – на «Соккер.ру».

Вслед за газоном в Туле в черный список РПЛ попало поле новенького стадиона «Динамо». Очень похоже на объявление войны со стороны РФС и его нового президента клубам, которые неспособны обеспечить условия для проведения матчей РПЛ. Главное, чтобы эти условия были четко прописаны, а стандарты применялись ко всем с одинаковой строгостью.

После того как тульский «Арсенал» внезапно стал грозненским, пошли разговоры о том, что это намеренный укол со стороны Александра Дюкова в адрес президента «Арсенала» Гурама Аджоева, с которым у новоиспеченного главы РФС с давних пор не сложились отношения. Противники решения о переносе матча туляков шептались: мол, раньше играли и на худших полях, и ничего. На самом деле, это и плохо, что в РФС и РПЛ закрывали глаза на огороды, бесконечно входили в положение и портили тем самым качество футбола и телекартинки.

Все должно быть гораздо проще и прозрачнее: не подготовили газон согласно соответствующим стандартам – перенос. Не подготовили снова – перенос и штраф. И так далее. Это правильно, так должно быть, только правила должны существовать для всех. Перенеся матч «Арсенала» в Грозный, РПЛ задала определенный критерий, которому теперь необходимо соответствовать. Иначе – скандал. Представляете, если бы туляков отправили в Грозный, а динамовцам разрешили провести матч 10 марта против «Спартака» на своем поле, где газон, как говорят, гораздо хуже, чем в Туле?

Лиге уже приходилось дискредитировать себя разнообразными решениями, противоречащими здравому смыслу и совести, но сейчас все по-честному. По крайней мере, пока. Комиссия РПЛ постановила, что газон на новом стадионе «Динамо» «находится в неудовлетворительном состоянии, травмоопасен и не годится для проведения матчей лиги». Предпосылок для проведения матча 10 марта нет, эксплуатация поля до окончания агротехнических работ не рекомендована. Теперь «Динамо» нужно решить, где пройдет матч со «Спартаком».

Где «Динамо» примет «Спартак»?

С большой долей вероятности «Динамо» примет «Спартак» на ставшей родной «Арене Химки». У «бело-голубых» по-прежнему действует контракт с подмосковным стадионом, который заявлен у них в качестве основного на этот сезон, но есть одна проблема: 10 марта «Химки» планируют сыграть с «Сибирью» на «Арене Химки». И это уже подтверждено заявкой от подмосковного клуба. «Динамо» пока заявку на проведение матча не подавало, но в целом эта ситуация легко разрешима: «бело-голубые» договорятся с «Химками», те по привычке съедут на «Родину», а классическое дерби пройдет на арене, которая готова его принять. Правда, на данный момент «Динамо» не обращалось в «Химки» с просьбой о переносе матча ФНЛ на «Родину».

Есть еще один любопытный, но маловероятный вариант с «Лужниками». Во-первых, по регламенту динамовцы смогут сыграть на главном стадионе страны только в том случае, если заявленные ими арены для проведения матчей РПЛ окажутся непригодными. На стадионе «Динамо» нет газона, на «Арене Химки» высадились инопланетяне – окей, в таком случае можно и в «Лужники». Только нужно ли это «бело-голубым»? Играть в «Лужниках» - значит, соглашаться на гостевой статус домашнего матча. Спартаковских болельщиков наверняка придет больше, и они будут громче. Впрочем, своих фанатов «Динамо» уже обмануло, проявив чудовищное разгильдяйство, почему бы теперь не отбить потери из-за несостоявшегося открытия собственного стадиона на продаже билетов спартаковцам?

Пятиминутка ненависти

Разгильдяйство – действительно национальная угроза, и эта история – очередное подтверждение. Забавно, что три дня назад пресс-служба «ВТБ-Арены» хвасталась условно зеленым полем с кучей проплешин, которые видны даже на общем плане, обещая, что к 10 марта поле будет «еще зеленее». У комиссии РПЛ, к счастью, иные критерии.

Трудно не согласиться с экс-главой РФС Вячеславом Колосковым:

Я не считаю, что нужно возвращаться к системе весна-осень. Надо просто жестче спрашивать с руководителей клубов. Если не сделали вовремя — наказать. Другого пути нет. Могу только одно сказать: если плохо сделали и газон не готов, значит в клубах разгильдяи.

А кто в «Динамо», если не разгильдяи? Причем я говорю даже не о рядовых служащих, хотя у Романа Широкова снова появилась возможность заняться любимым делом – «гнать» на агронома (помните его пассаж и ответный баннер болельщиков «Зенита» несколько лет назад?) Может быть, решение открывать новый стадион сразу после зимней паузы в принципе было абсурдным и необдуманным? Одно дело подготовить к 10 марта укоренившийся газон и совсем другое – новый.

Если вы напряжете память, то вспомните, что «Спартак» и ЦСКА открывали свои стадионы в сентябре, возможно, стоило учесть опыт соседей? И ведь в «Динамо» знали о проблеме, но до последнего надеялись «на авось». Билеты на дерби со «Спартаком» за 10 дней до матча так и не поступили в продажу, потому что «бело-голубые» не знали, где будут играть. И до сих пор не знают. Зато заплатили за праздничную программу, пригласили гостей, звезд шоу-бизнеса, подготовили подарки и так далее, то есть вложили кучу денег в событие, которое не состоится. Деньги вылетели в трубу.

Правда, если бы «Динамо» все же разрешили сыграть со «Спартаком», это тоже грозило бы потерями: одного матча на газоне в нынешнем состоянии достаточно, чтобы «убить» его чуть более чем полностью. Замесить ростки в грязь – и до свидания. Работа начнется сначала, либо придется тратить немалые деньги на рулонный газон, но его нужно еще найти (обычно заказывают заранее), доставить (в России таких ферм нет) и уложить. В общем, дерби «Динамо» и «Спартака» могло оказаться единственным весенним матчем на «ВТБ-Арене», ведь неокрепший газон стал бы жертвой, а так все же есть шанс, что к апрелю с травой станет получше. А если еще с профессионализмом у названных по случайности профессионалами станет получше – то вообще заживем!

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Все комментарии
n272nm
n272nm ответил d_fincher
   446 / 886
вчера в 14:00
Забавно, что в топах комментов одни представители великого Зенита. Понабежали и написали. Понабежали и залайкали. Все мы понимаем, почему именно они..))
Это потому, что в свое время Москва прям на 96и изошлась, поливая Газпром-Арену. Между тем, наш стадион - лучший в мире и один из лучших в России. Ну, а теперь мы слегка поиздеваемся над Москвой. Москва жидко обделалась с реконструкцией Лужников, которая обошлась, как минимум, в половину стоимости стадиона на Крестовском. При этом в Луже нет развдвижной крыши, выкатного поля и там не нужно было под корень сносить стадион и Финский залив на месте стадиона в Лужниках никогда не плескался. А теперь вот и Днище не подвело. Это еще никто не говорит о стоимости стадиона, а он стоит почти столько, сколько Газпром-Арена. При этом вместимость - 30 тыс, в отличии от Газпром-Арены, которая вмещает около 70 тыс зрителей. Именно поэтому болельщики Зенита тыкают кое-кого мордой в данную кучу фекалий. Совершенно заслуженно, кстати.
UrAn54
UrAn54
01 марта в 17:41
Это не разгильдяйство - это разпиз....во.
d_fincher
d_fincher
   437 / 886
01 марта в 10:23
Забавно, что в топах комментов одни представители великого Зенита. Понабежали и написали. Понабежали и залайкали. Все мы понимаем, почему именно они..))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   311 / 886
01 марта в 09:10
В стране кругом разгильдяйство, и все мы ЭТО прекрасно видим. И почему в футболе в таком случае его не должно быть ?
time out
time out
   27 / 886
01 марта в 00:21
Чтобы поля всегда были готовы, надо давать технарь команде - хозяйке, за не подготовленное поле. Тогда ответственные будут все вылизывать на поляне и готовить ее заранее. И только в крайних случаях, не по вине принимающей стороны, а в результате каких-нибудь погодных катаклизмов, делать переносы матчей в другие регионы.
ATG
ATG
   565 / 886
28 февраля в 22:18
Соккер - такой-же как и поле на втб )) Осветить как-то полуфинал кубка Валенсии с Бетисом слабова-то ... А вот в 100раз написать про траву которую забыли посадить, удобрять, итд итп
такой типо ещё и арены с названием Банка который просто не в состоянии подготовить идеальное поле написть надо. Про это я согласен . Это Дно.

Ладно не на что не намекаю, просто сегодня мне кажется есть одно важное событие! Кто будет Соперником Барсы в ФИНАЛЕ Кубка Испании. Тем более матч будет горячим 100%
Евгений Сибель
Евгений Сибель ответил Ангел неБесГрешен
   438 / 886
28 февраля в 21:43
Если все таки разрешат играть- будет позор в квадрате. Впрочем, народные не согласятся. Свежа в памяти их возня с градусниками в Ебурге...
В Самаре
particular
particular
   8 / 886
28 февраля в 20:13
Это не газон мешает открытию стадиона, а бездарность руководства и технического персонала... Неспособность приобретать и грамотно содержать дорогостоящее и качественное оборудование... Привыкли всё на авось делать, да газоны, как ковры перестилать... Это не только динамо касается...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   37 / 886
28 февраля в 19:42
Если все таки разрешат играть- будет позор в квадрате.
Впрочем, народные не согласятся.
Свежа в памяти их возня с градусниками в Ебурге...
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   219 / 886
28 февраля в 19:25
Согласен полностью! Все равны!
VV V
VV V
   231 / 886
28 февраля в 19:16
"Деньги вылетели в трубу"-они теперь всегда будут вылетать в трубу, деньги-то ничьи, то есть государственные-можно и воровать !
oFANATo
oFANATo
   144 / 886
28 февраля в 19:08
Позор спартаку
112910415
112910415
   69 / 886
28 февраля в 18:39
мрак и ужас
parallels
parallels
   9 / 886
28 февраля в 17:58
какие ещё инопланетяне высадились в химках? сатурн, что ли? пс: стыдно за спартак.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 886
28 февраля в 17:51
В Луже не будут играть. Слишком большой стадион для пары тройки тысяч болельщиков. На свиней перестали ходить. Гыгыгы
FILL3286
FILL3286
   12 / 886
28 февраля в 17:31
опять за лазурятник стыдно че то
Питермен
Питермен
   127 / 886
28 февраля в 17:28
Федун мешает открытию нового стадиона «Динамо»
RamonCSKA
RamonCSKA
   347 / 886
28 февраля в 17:19
ну в это время и в конце осени и так должны матчи проходить только на аренах типа питерской иди на юге, там у нас в сочи, дагестане, грозном отличные стадики
в Цска, Локо и Спартаке и так хорошо следят за газоном, а вот где нибудь на Урале или в сибири нельзя играть в это время
Sully
Sully
   47 / 886
28 февраля в 17:18
построили ментам стадион, но стыдно всей стране за спартак!
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   200 / 886
28 февраля в 17:09
агронома накол )))
Roger Young
Roger Young
   258 / 886
28 февраля в 17:08
Бардак
Miaf
Miaf
   39 / 886
28 февраля в 17:00
У распил -арены поле вообще гнило и это не помешало им хвастаться своим грязным стадионом
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