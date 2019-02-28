«Лужники» готовы принять матч «Динамо» - «Спартак»

Сотрудник пресс-службы стадиона «Лужники» Юлия Журкина рассказала о возможности проведения на арене матча 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак». Недавно стало известно, что комиссия РПЛ постановила, что газон на новом стадионе «Динамо» находится в неудовлетворительном состоянии, травмоопасен и не годится для проведения матчей лиги.
Может ли «Динамо» сыграть со «Спартаком» в «Лужниках»? Работы по подготовке поля ведутся в соответствии с техническими требованиями к поддержанию газона в течение всего сезона, в том числе зимой. Стадион готов в любой момент принять любой матч.
Надеюсь, именно там и сыграют.
Надеюсь, именно там и сыграют.
На своем стадионе концертик забабахают и подарки сложат, а в Луже стадион соберут.
Сарказм, если че. Когда менты собирали стадионы, аренду бы отбить...
На своем стадионе концертик забабахают и подарки сложат, а в Луже стадион соберут.
Сарказм, если че. Когда менты собирали стадионы, аренду бы отбить...